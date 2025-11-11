Kiderült: Vilmos herceg így közölte a gyerekeikkel Katalin hercegné betegségét

Vilmos herceg megszólalt egy brazil televíziós interjú keretein belül arról, hogy hogyan birkózik meg családja Katalin hercegné rákbetegségével és a nehéz évekkel, amelyeken együtt mentek keresztül.

Vilmos herceg megszólalt azzal kapcsolatban, hogy családjával hogyan vészelték át a nehézségeket az elmúlt években / Fotó: Jonathan Brady

Vilmos herceg megszólalt a családi nehézségekről és küzdelmekről

A walesi herceg elmondta, hogy feleségével őszintén beszéltek három gyermekükkel a hercegné diagnózisáról, a 12 éves Györggyel, a 10 éves Saroltával és a 7 éves Lajossal.

Minden család szembesül nehéz időszakokkal, de az számít, hogyan kezeljük ezeket. Mi úgy döntöttünk, mindent elmondunk a gyerekeknek, a jót is és a rosszat is

- fogalmazott a herceg.

Katalin 2024 márciusában, néhány héttel Károly király hasonló diagnózisa után, egy videóüzenetben hozta nyilvánosságra betegségét. A hercegné elmondta, időre volt szükségük, hogy feldolgozzák a hírt, és gyermekeiknek is elmagyarázzák, mi történik. Hozzátette, hogy igyekeztek megnyugtatni őket, hogy minden rendben lesz.

Vilmos a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a család az életének középpontja. Elmondta, hogy igyekszik királyi feladatait a „normális családi élet” köré szervezni, például a gyerekeket ő és Katalin viszik iskolába, részt vesznek sporteseményeken, és amikor csak teheti, a kertben játszik velük.

Az interjúban szóba került a mobiltelefon-használat is. Vilmos elárulta, hogy gyermekeiknek egyelőre nincs telefonjuk, és György csak korlátozott hozzáférésű készüléket kaphat, amikor középiskolába megy - írja az Express. Katalin korábban egy esszében figyelmeztetett a túlzott képernyőidő káros hatásaira, hangsúlyozva, hogy a digitális eszközök szétszabdalják a családi figyelmet.

Vilmos öt napot töltött Brazíliában, ahol bemutatta Earthshot Prize környezetvédelmi programját és részt vett a Cop30 klímacsúcson. Látogatása során ellátogatott a Megváltó Krisztus szoborhoz is, ahol édesanyja, Diana hercegnő 34 évvel korábban járt. A brazil műsorvezető egy megható fotót is átadott neki édesanyjáról, aki az AIDS elleni küzdelem úttörője volt. Vilmos így zárta az interjút: