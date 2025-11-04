Vilmos herceg felmosta a pályát a brazil focicsapattal

Vilmos herceg brazil látogatásának első napja inkább hasonlított egy sportfesztiválra, mint egy hivatalos királyi eseményre. A brit trón várományosa Rióban járt, ahol már a Maracanã Stadionban megmutatta: a labdával is jól bánik.

Vilmos herceg / Fotó: AFP

A herceg legendás kísérőt is kapott – nem mást, mint Cafút, a kétszeres világbajnok brazil futballistát. A pályán rögtön belevetették magukat a játékba, és egy három a három elleni meccsen mérték össze tudásukat lelkes riói iskolásokkal. Bár Cafú csapata 3–2-re legyőzte Vilmosékat, a herceg nem sértődött meg – sőt, mosolyogva csatlakozott a következő edzéshez, ahol kislányokkal gyakorolta a labdavezetést, miközben vízzel teli poharakat egyensúlyoztak.

A nap fénypontja egy tizenegyesrúgás volt a 14 éves kapus, Pedro Enrique ellen. Bár a srác megfogta a lövést, Vilmos így is hatalmas tapsot kapott – a gyerekek pedig alig várták, hogy pacsit adhassanak neki.

A futball után jöhetett a tengerpart: a herceg a Copacabanán találkozott a helyi életmentőkkel és fiatal önkéntesekkel, akik az óceánbiztonságot és környezetvédelmet tanulják a tűzoltóság által szervezett Botinho Programban.

A nap végén Vilmos levette a cipőjét, és mezítláb vetette bele magát egy strandröplabda-meccsbe a brazil olimpikon, Carolina Solberg csapatával.

„Szevasztok, legyetek kíméletesek!” – viccelődött az ellenfeleivel, mielőtt térdre vetve, homokban csúszva ütötte át a labdát a háló fölött.

A brit trónörökös bebizonyította: nemcsak koronával, hanem futball-labdával és röplabdával a kézben is tud hódítani. Brazília pedig imádta minden pillanatát!

Íme Vilmos herceg strandröplabda és foci tudása:

