Kiderült Vilmos herceg kinek az oldalán áll András herceg ügye kapcsán

Vilmos herceg támogatja édesapja döntését András egykori herceg ügyében. A trónörökös most épp Brazíliába utazik, hogy részt vegyen egy, a klímaválsággal foglakozó eseményen, ahol többek között ő is beszédet mond.

Vilmos herceg Brazíliába tart egy klímaválsággal foglalkozó eseményre. Fotó: ZUMAPRESS.com

Vilmos herceg és Károly király szívügye a klímavédelem

Vilmos herceg kijelentette, hogy „izgatottan” várja brazíliai útját, ahol bemutatja az idei Earthshot-díj átadását. A trónörökös vasárnap indult el Londonból menetrend szerinti járattal, és elmondta: „Ahogy útnak indulok Rio de Janeiróba, örömmel várom, hogy megismerjem Brazília pezsgő kultúráját, lenyűgöző természeti sokszínűségét, és mindenekelőtt az emberek melegségét. Nincs jobb hely a Földön, hogy a bátor klímavédelmi vezetést ünnepeljük. Az Earthshot-díj nemcsak azok elismeréséről szól, akik változást hoznak, hanem arról is, hogy inspirációt merítsünk tőlük.”

Az esemény idén különösen fontos Vilmos számára, hiszen mindössze napokkal azután indul útnak, hogy a király végleg megvonta András hercegtől a hercegi és yorki címét Jeffrey Epsteinhez fűződő botrányos kapcsolatai miatt. A döntés értelmében Andrásnak el kell hagynia fényűző otthonát, a Royal Lodge-ot is, és a király privát birtokára, Sandringhambe költözik. A lépést Vilmos is támogatta, mivel ő és apja egyaránt szeretnék megóvni a királyi család hírnevét attól, hogy András ügyei elhomályosítsák az intézmény fontos munkáját - írja az Express.

Vilmos három napot tölt majd Rio de Janeiróban, ahol a 2025-ös Earthshot-díj átadását tartják. Az általa 2020-ban alapított kezdeményezés célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az innovatív projekteknek, amelyek megoldásokat keresnek a klímaváltozás, az óceánszennyezés és az élőhelyek pusztulása elleni küzdelemben. Az idei díjátadót a szervezők „minden idők legnagyobb és leglátványosabb „Earthshotjának” nevezik.

A herceg már hétfőn megérkezett Brazíliába, és a programja azonnal a város legikonikusabb helyszínein folytatódik, többek között a Megváltó Krisztus-szobornál. Minden esemény a bolygó védelmére és az ország rendkívül gazdag ökológiai sokszínűségének megőrzésére hívja fel a figyelmet. A herceg szóvivője szerint az utazás célja, hogy „bemutassa az új generáció klímavédelmi vezetőit, és rávilágítson arra, miért sürgetőbb most, mint valaha, hogy cselekedjünk a Föld megóvásáért”. A program részeként Vilmos részt vesz az United for Wildlife szövetség csúcstalálkozóján is, amely az illegális állatkereskedelem és a veszélyeztetett fajok védelme ellen küzd. A hét csúcspontja a szerdai gálavacsora lesz, ahol öt döntős csapat kap egymillió fontot, hogy továbbfejleszthesse környezetvédelmi projektjét.