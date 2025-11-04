Kiderült Vilmos herceg kinek az oldalán áll András herceg ügye kapcsán
Hónapok óta hangos a brit királyi családról szóló sajtó András egykori herceg botrányairól. Vilmos herceg azonban igyekszik mindent megtenni, hogy egy szívéhez közelálló eseményt ne árnyékolja be a családtag botránya.
Vilmos herceg támogatja édesapja döntését András egykori herceg ügyében. A trónörökös most épp Brazíliába utazik, hogy részt vegyen egy, a klímaválsággal foglakozó eseményen, ahol többek között ő is beszédet mond.
Vilmos herceg és Károly király szívügye a klímavédelem
Vilmos herceg kijelentette, hogy „izgatottan” várja brazíliai útját, ahol bemutatja az idei Earthshot-díj átadását. A trónörökös vasárnap indult el Londonból menetrend szerinti járattal, és elmondta: „Ahogy útnak indulok Rio de Janeiróba, örömmel várom, hogy megismerjem Brazília pezsgő kultúráját, lenyűgöző természeti sokszínűségét, és mindenekelőtt az emberek melegségét. Nincs jobb hely a Földön, hogy a bátor klímavédelmi vezetést ünnepeljük. Az Earthshot-díj nemcsak azok elismeréséről szól, akik változást hoznak, hanem arról is, hogy inspirációt merítsünk tőlük.”
Az esemény idén különösen fontos Vilmos számára, hiszen mindössze napokkal azután indul útnak, hogy a király végleg megvonta András hercegtől a hercegi és yorki címét Jeffrey Epsteinhez fűződő botrányos kapcsolatai miatt. A döntés értelmében Andrásnak el kell hagynia fényűző otthonát, a Royal Lodge-ot is, és a király privát birtokára, Sandringhambe költözik. A lépést Vilmos is támogatta, mivel ő és apja egyaránt szeretnék megóvni a királyi család hírnevét attól, hogy András ügyei elhomályosítsák az intézmény fontos munkáját - írja az Express.
Vilmos három napot tölt majd Rio de Janeiróban, ahol a 2025-ös Earthshot-díj átadását tartják. Az általa 2020-ban alapított kezdeményezés célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az innovatív projekteknek, amelyek megoldásokat keresnek a klímaváltozás, az óceánszennyezés és az élőhelyek pusztulása elleni küzdelemben. Az idei díjátadót a szervezők „minden idők legnagyobb és leglátványosabb „Earthshotjának” nevezik.
A herceg már hétfőn megérkezett Brazíliába, és a programja azonnal a város legikonikusabb helyszínein folytatódik, többek között a Megváltó Krisztus-szobornál. Minden esemény a bolygó védelmére és az ország rendkívül gazdag ökológiai sokszínűségének megőrzésére hívja fel a figyelmet. A herceg szóvivője szerint az utazás célja, hogy „bemutassa az új generáció klímavédelmi vezetőit, és rávilágítson arra, miért sürgetőbb most, mint valaha, hogy cselekedjünk a Föld megóvásáért”. A program részeként Vilmos részt vesz az United for Wildlife szövetség csúcstalálkozóján is, amely az illegális állatkereskedelem és a veszélyeztetett fajok védelme ellen küzd. A hét csúcspontja a szerdai gálavacsora lesz, ahol öt döntős csapat kap egymillió fontot, hogy továbbfejleszthesse környezetvédelmi projektjét.
A díjátadó után a herceg tovább utazik Belémbe, ahol részt vesz az ENSZ COP30 klímacsúcson. A világ vezetői itt, az Amazonas kapujában található városban vitatják meg a klímaválság megoldásának legújabb lépéseit. Vilmos apja, III. Károly király nevében képviseli majd az Egyesült Királyságot, aki évtizedek óta elkötelezett környezetvédő. A király állítólag „örömmel” olvasta fia beszédét, és közösen egyeztettek a látogatás részleteiről, hiszen – mint egy palotai forrás fogalmazott – „ez az ügy mindkettőjük szívügye”.
Jason Knauf, az Earthshot Prize vezérigazgatója szerint Brazília „tökéletes hely” az eseményre: „Az ország energiája, természeti szépsége és az emberek lelkesedése méltó keretet ad ennek a nagyszabású ünnepnek.” Hozzátette, hogy az elmúlt öt évben a díj nyertesei több mint 380 millió fontnyi támogatást gyűjtöttek, és több mint egymillió hektárnyi földet és tengeri élőhelyet sikerült megóvniuk. „Amit eddig elértünk, az valóban rendkívüli” – mondta.
