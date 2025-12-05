Így még nem láttad őfelségét: Harry herceg kiparodizálta a romantikus karácsonyi filmeket

Harry herceg szerepelt a Stephen Colberttel készült The Late Show című műsorban, ahol a herceg kiparodizálta a karácsonykor népszerű romantikus filmeket.

Harry herceg mókás interjút adott Fotó: AFP

Harry herceg humora sokakat meglepett

Meghan Markle visszatért a színészkedéshez és úgy látszik, hogy férje is követi a példáját. Harry herceg talán készen áll egy új karrierre, Stephen Colbert pedig készen áll segíteni neki.

A The Late Show műsorvezetője elmondta, hogy a karácsonyi filmek egyre kiszámíthatóbbá válnak, számos esetben a filmek azt az „irreális elvárást” keltik az emberekben, hogy az Egyesült Államokban összefutnak egy herceggel vagy hercegnővel.

A műsor december 3-i, szerdai epizódjában a 61 éves műsorvezető hosszasan beszélt a rengeteg karácsonyi filmről, amelyekben egy amerikai beleszeret egy hercegbe vagy hercegnőbe, bármennyire is valószínűtlen ez a helyzet.

Bármennyire is szeretem ezeket az ünnepi filmeket, és szeretem is őket, szerintem egy kicsit problémásak, mert azt az irreális elvárást keltik az emberekben, hogy az ünnepek alatt csak úgy összefutnak valami herceggel a munkahelyükön vagy az utcán

Abban a pillanatban a 41 éves Sussex hercege félbeszakította Colbert beszédét, és a házigazda mögé lépett, a közönséget éljenzés és álló ováció fogadta. A herceg viccelődött, hogy meghallgatásra akar jelentkezni a „A mézeskalács herceg megmenti a karácsonyt Nebraskában” című filmhez.

Colbert így válaszolt:

Te egy igazi herceg vagy. Miért akarnál szerepelni egy ilyen filmben?

Nos, ti, amerikaiak, a karácsonyi filmek megszállottjai vagytok – és egyértelműen a királyi család megszállottjai – szóval miért ne?

– kérdezte Harry herceg.

A herceg azt is elmondta, hogy vannak kapcsolatai Hollywoodban és ismer egy híres színésznőt is, viccesen feleségére utalva. Colbert később elmondta a hercegnek, hogy megkapta a szerepét, mint a „Late Show hivatalos karácsonyi hercege” - írja a People.