Harry herceg szívszorító vallomása: "Terapeutához jártam"

Megható hír látott napvilágot Harry hercegről. Mint ismert, Diana és Károly második gyermeke mindössze 12 éves volt szeretett édesanyja sokkoló, hirtelen halálakor. A tiniként félárva lett királyi családi tag ezt követően pedig nem csak a gyásztól szenvedett, hanem attól is, hogy ahogy nőtt, úgy jött rá, nincs túl sok emléke Dianáról, ami miatt elkezdett terapeutához járni, hogy annak segítségével felhozza a mélyről édesanyjával közös gyermekkori pillanataikat.

Harry herceg terapeutához járt. Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg terapeutához járt

Erről Vilmos öccse saját, Tartalék című önéletrajzi könyvében is mesélt:

Egész életemben azt mondtam az embereknek, hogy nem emlékszem a múltra, nem emlékszem anyámra, de soha nem mondtam el senkinek a teljes képet. Halott volt a memóriám. Most, hónapok terápiája után az emlékezetem megrándult, beindult, feléledt. Napokon át úgy ébredtem, mintha anyu ott állna előttem. Ezer kép tért vissza, némelyik olyan élénk és tiszta volt, mint egy hologram

- vallotta be kegyetlen őszinteséggel, majd egy-két boldog pillanatot is felidézett.

Elmesélte, volt olyan, hogy Diana édességet dugott az iskolai zoknijába, de olyan is előfordult, hogy testvérével együtt ugráltak anyjuk vízágyán. De eszébe jutott egy olyan pillanat is, amikor paparazzi-üldözésen estek át. Mindezek pedig édesanyja kedvenc parfümjének illatát érezve törtek felszínre. Terapeutája ugyanis azt javasolta, hordjon magánál mindig egy illatot, amely édesanyjára emlékezteti, hogy tudatalattija felszínre hozza emlékeit. Így jött rá "újra" arra is, hogy édesanyja kedvenc reggelije a licsi és a grapefruit volt, továbbá a kávét és a teát nem nagyon szerette, írja a DailyMail.