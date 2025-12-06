Meghan Markle az álarc mögött: Hiába a családi idill, amikor a saját rokonaival sem áll szóba

Harry herceg felesége, Meghan Markle egy kis slamasztikában van, legalábbis a népszerű televíziós műsorvezető és újságíró, Carole Melone szerint. Meghan fáradhatatlanul reklámozza a Netflix karácsonyi különkiadását, amelyben a család fontosságáról beszél, különösen karácsonykor. Erőltetett bájjal áradozik arról, milyen varázslatos ez a gyerekeknek, továbbá mennyire elszánt abban, hogy különlegessé tegye Archienak és Lilibetnek kézzel készített karácsonyi pattogókkal és személyre szabott adventi naptárakkal. A baj azonban abban rejlik, hogy Meghan miért tart még mindig haragot egy ostoba hibáért, amikor ő ennél sokkal rosszabbat tett a férje rokonaival?

Meghan Markle hiába próbálkozik tökéletes háziasszony szerepében tetszelegni, a cukormáz mögött sokkal rosszabb és bonyolult szálak mozognak / Fotó: AFP

Meghan Markle képmutatása határtalan?

A Meghan netflixes karácsoyi különkiadását tekintve aligha merül fel bennünk az a gondolat, hogy a sussexi hercegné meglátogatta-e az édesapját váratlan kórházba kerülése óta, amiért az orvosok Thomas Markle életéért küzdenek. Meghan színészi múltjából kifolyólag eljátssza a tökéletes életét a kamerák előtt, pedig valójában nincs minden rendben körülötte, és ezt a világsajtó évek óta követi. Az egykori színésznőt rengeteg kritika és megkérdőjelezendő tények övezik a múltjáról, főleg amióta a királyi család által fókuszba került.

Thomas jelenleg súlyosan beteg a Fülöp-szigeteki kórházban, ahol komoly esély van rá, hogy meghalhat. Meghan apja hibázott évekkel ezelőtt, amikor az esküvő előtti napokban ostobán paparazzóknak pózolt, készülődés közben, ezzel javítani akarta a róla kialakult képet, miután előnytelen fotók jelentek meg róla, amelyektől attól tartott, Meghan számára kínosak lesznek.

Meghannek elég volt annyi, hogy az apját ezzel az indokkal teljesen kizárja az életéből, ahogy tette a többi családtaggal is. Az idős, túlsúlyos, pénztelen Thomas nem az volt, akit Meghan be akart vinni az új királyi életébe, annak ellenére, hogy remek apja volt, és ő fizette a magániskoláját -írja az Express.

Meghan ezzel a megbocsáthatatlan családi árulással állítja be magát áldozatszerepbe, pedig ő és Harry sokkal rosszabbat tettek a brit királyi családdal. Thomas újabb egészségügyi összeomlása a lehető legrosszabbkor jött Meghannek, mert szüksége van rá, hogy ez a hangulatos karácsonyi különkiadás jól teljesítsen, ugyanis a With Love, Meghan második évada még a Netflix Top 10-es listájára sem került fel.