Meghan Markle apja csapdába esett: Életveszélybe került a Fülöp-szigeteki földrengés során

Drámai hírről számolt be az X-en (korábbi Twitteren) Meghan Markle féltestvére, Samantha Markle.

Meghan Markle édesapja nagyon nehéz helyzetbe került (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A 81 éves, mozgásában korlátozott Thomas Markle ugyanis saját lakásának fogja lett, csapdába esett a Fülöp-szigeteket sújtó 6,9-es erősségű földrengés kellős közepén. Ráadásul egyelőre biztosnak tűnik, hogy az idős férfi az egészségügyi állapota miatt nem is tudja elhagyni az otthonát.

A Mirror arról írt, hogy az idősebb Thomas egy toronyház felső emeletén lakik egyedül, és csapdába esett a földrengés közben. Erről Samantha a Twitter fiókjában számolt be részletesen.

„Az apám egy épület 19. emeletén ragadt a földrengés miatt, és mivel nem tud járni, csapdába esett. Szeretném kifejezni a hálát, hogy sokan aggódtatok érte, de egyelőre nincsen gond.”

Jelenleg terveket készítünk, hogy minél hamarabb kimenthessük őt a toronyházból.

„Egyelőre biztonságban van, azt mondják, hogy nem lesznek komolyabb utórengések. Mindent meg fogok tenni, hogy a jövőben ne kerülhessen ilyen helyzetbe. Isten áldjon mindenkit és vigyázzatok magatokra” – zárta aggódó sorait Samantha Markle.

Meghan Markle apja nincs jó állapotban

Thomas Markle csak bottal vagy kerekesszékkel képes közlekedni (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Thomas Markle az elmúlt 10 évben két szívrohamot kapott, és egy szélütése is volt, ezért úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul és a trópusi szigetekre költözik. Az elmúlt hónapokban a rendezőnek rohamosan romlott az állapota, és már csak bottal, vagy kerekesszékkel képes közlekedni. Bár korábban jó viszonyt ápolt Meghannel, 2018 óta egyáltalán nem beszélnek egymással. Harry herceg ráadásul soha nem is találkozott az apósával, csupán egyetlenegyszer beszéltek egymással telefonon, amikor a sussex-i herceg a férfi áldását kérte a lánya eljegyzése előtt. Most sem tudni, hogy Meghan tervezi-e, hogy segítsen az elidegenedett apjának – írja a Life.hu.