Szomorú időszak ez Harry herceg számára: emiatt nem lehet felhőtlen a karácsony

Idén már hetedik éve annak, hogy Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem vesznek részt a királyi család karácsonyi összejövetelein. A 41 éves herceg egykor kulcsszereplője volt a sandringhami ünneplésnek, beleértve a hagyományos sétát a Szent Mária Magdolna-templomban tartott istentiszteletre, 2018 óta viszont hiányzik ezekről az eseményekről, 2020-ban pedig végleg maga mögött hagyta Meghannel az Egyesült Királyságot és a királyi családot is.

Emiatt lehet szomorú a karácsonyi időszak Harry számára / Fotó: AFP

Ellentmondásos időszak ez Harry számára

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint Harry hercegnek ellentmondásos érzései lehetnek az ünneppel kapcsolatban, mivel eltökélt szándéka, hogy különlegessé tegye azt a családja, Meghan Markle és a gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő számára, mialatt továbbra is hiányzik neki a királyi család.

Nyilvánosan kijelentette, hogy hiányoznak neki az Egyesült Királyságban töltött életének bizonyos elemei, többek közt a tréfálkozás, a pubkultúra, a barátok és a családi összejövetelek

- mondta el Jennie Bond, majd hozzátette:

Harry azt mondja, továbbra is mélyen szereti a hazáját, így a családja által a sandringhami templomhoz vezető ismerős séta képei valószínűleg megérintik a szívét. De talán már nem sokáig. Mialatt a meleg kaliforniai napsütésben élvezi a karácsonyt a feleségével, a gyermekeivel és az anyósával, addig a gyakran szürke, nedves Norfolk vonzereje valószínűleg kissé elhalványulhat.

A sussexi herceg és hercegné várhatóan idén is Montecitóban tölti a karácsonyi időszakot Meghan édesanyjával és a gyerekek nagymamájával, Doria Raglanddal, aki néhány órányi autóútra lakik a család otthonától. A 44 éves, egykori színésznő, Meghan a saját Netflix műsorának karácsonyi kiadásában is már ünnepi hangulatban forgatott a stábbal, ahol bemutatta a főzési és csomagolási tippjeit, valamint olyan pillanatokat, amik megteremtik az ünnepi energiákat. A hercegné emellett beszélt az idő múlásáról és a család fontosságáról is, ami bizonyára szomorú emlékeket idézhetett fel Harryben, aki már évek óta rossz viszonyt ápol a saját családjával: a bátyjával, a brit trón várományosával, Vilmos herceggel, valamint édesapjával, III. Károly királlyal, miután a feleségével többször is nyilvános kritikát fogalmaztak meg róluk. A szakértő szerint ennek ellenére Harry nem térne haza a királyi családhoz az ünnepekre:

Nem hiszem, hogy Harry könnyedén lecserélne a laza, kaliforniai ünneplést egy királyi karácsony formalitására. Szóval lehet, hogy elönti a pillanatnyi nosztalgia, de szerintem Harry boldogan veti majd bele bele magát egy amerikai stílusú családi napba a gyerekeivel.

Mindeközben Meghan Markle édesapja, Thomas Markle továbbra is egy fülöp-szigeteki kórházban fekszik, ahol nemrég amputálni kellett az egyik lábát. Úgy tudni, a hercegné levélben vette fel a kapcsolatot az apjával, aki állítólag meg is kapta az üzenetét - írja a Mirror.

