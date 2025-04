Elképesztő, kinek az exével fotózták le a Házasság első látásra nagy kedvencét

Nem kérdés, hogy a TV2-n először látható Házasság első látásra című reality egyik legnagyobb kedvence Geri volt, sőt, mind a mai napig az! Laci például Bogi exét választotta múlt év végi rózsakommandójához szárnysegédnek, erről ITT olvashatsz bővebben, most pedig Laci exe, Hilda mondott igent egy Gerivel való találkozásra!

Rágózva érkezett az anyakönyvvezető elé Bogi, Geri mégis féltérdre ereszkedett előtte, és közvetlenül a boldogító igen kimondása előtt megkérte a kezét (Fotó: TV2)

Elszántságát, végtelen türelmét és alkalmazkodóképességét egyaránt bizonyította Bogi mellett Geri, a lány mégis kiadta az útját. A fiatalembert azonban rengetegen a szívükbe zárták, nem csak nézők, de a műsor szereplői közül is! Laci szárnysegédnek hívta, a DJ-ként is dolgozó Andris a saját bulijába vitte el, de János is jó barátságot ápol vele, ahogy szinte az évadban szereplő összes egykori feleség is. Sőt, nemrég a legutóbbi évadból ismerős Judit, illetve Renáta is koccant Gerivel.

Lacinak sem volt egyszerű a házassága Hildával, a férdi azonban apránként bontotta le a nő védőfalait (Fotó: tv2)

„Végre összehoztuk!”

– írta az Instagram-oldalán frissen közzétett képhez Geri, aki hosszú szünet után végre találkozhatott Laci exével, Hildával, és beülhettek valahova egy jó kis beszélgetésre.