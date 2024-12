Házasság első látásra: hiába tett ígéretet, óriási csalódást okozott az exférj

Ki ne emlékezne a TV2 Házasság első látásra című realityjének tavaszi évadára, melyben Petra és Andris kapcsolata a műsor vége előtt válásba torkollt. A feleség a vécén húzta le a házasságát jelképező gyűrűt, miután a férj szinte szó szerint kidobta a nőt az otthonából. Az egykori házaspár között a kibékíthetetlennek tűnő ellentétek idővel normalizálódtak, a lemezlovasként dolgozó Andris, aki Loving Arms néven viszi a zenei projektjeit, izgalmas bejelentést tett a mikuláskor, azaz december 6-án!

Hiába tett ígéretet Andris, Petra után rengeteg rajongójának is csalódást okozott... (Fotó: TV2)

A zeneguru ugyanis elkészítette az idei év egyik legnagyobb hazai slágere, Fehér Krisztián Gyere kislány című dalának karácsonyi változatát, melyhez az eredeti szám zenei alapját lecserélte a WHAM! Last Christmas című siketének instrumentális verziójára – némi tempókorrekció és visszhang alkalmazásával. A lemezlovas örömmel osztotta meg a hírt – egy kevés zenei részlettel kiegészítve – az új munkájáról a közösségi oldalain a Facebooktól kezdve az Instagramon és a YouTube-on át a TikTokig, hangsúlyozva, hogy hamarosan közzéteszi a teljes verziót is a YouTube-csatornáján. Csahogy Petra exe kihagyta az óriási ziccert: a teljes dal ugyanis nemhogy szentestéig, de karácsony második napjáig sem jelent meg a YouTube-csatornáján. Így hiába tett ígéretet Andris, Petra után rengeteg rajongójának is csalódást okozott...

Íme a dal kedvcsinálója, az ominózus ígérettel együtt: