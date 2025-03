Az éjszakában kapták le együtt a Házasság első látásra két sztárját

Házasság első látásra Judit és Szabi kapcsolata nem pont úgy alakult, ahogyan azt tervezték. A párosnak már voltak gondjai a műsor alatt is, ám a végső döntésnél mégis úgy határoztak, hogy megpróbálják a házaséletet a kamerákon kívül is folytatni. Nos, ez láthatóan nem ment túl jól nekik, hiszen nem sokkal később már a bíróságon voltak, hogy aláírják a válási papírokat. Szolnoki Szabolcs akkor úgy nyilatkozott, hogy azért döntöttek a szakítás mellett, mert Juditnak túl sok volt az energiája, és nem passzoltak egymáshoz. A történet másik főszereplője viszont inkább csendben maradt, és arra figyelt, hogy túltegye magát a múlton. Ez a jelek szerint sikerült is neki, hiszen vasárnap éjszaka egy másik ismert férfi oldalán kapták le...

Házasság első látásra Judit az előző évad sztárjával jött össze? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Judit gyanús képet posztolt

Fecső Judit nem igazán osztott meg mostanában sok mindent, így azt sem tudta senki, hogy van-e férfi most az életében. A hétvégén viszont történt valami, és a sminkes rengeteg fotót osztott meg, még egy olyat is, melyen volt férjével pózol. Ehhez persze odaírta, hogy nincs szó békülésről, csupán haverkodnak egymással, így megelőzte a találgatásokat. Ellenben az a kép komoly kérdéseket vetett fel a rajongókban, melyen Judit az előző évad egyik sztárjával látható.

Szabi volt felesége vasárnap élőben nézhette végig A Nagy Duett műsorát, s természetesen ehhez társasága is akadt. Szereplőtársa, és egyben barátnője Dezső Marica kísérte őt el, illetve még egy ismerős arc is feltűnt mellettük. Ő nem más volt, mint Szandavári Geri, aki az első évadban Bogi férje volt. Az a házasság is csúfos véget ért, pont mint Judité, így nem csoda, hogy a rajongók elkezdtek kombinálni az egyik Facebook-csoportban. Szerintük ugyanis nagyon összeillene a két sztár.

Judithoz sokkal jobban passzol Geri, és ahogy bújnak egymáshoz, szerintem ezt ők is érzik. Itt max a korkülönbség lehet a probléma

– írta valaki, de nagyon úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat csupán baráti.