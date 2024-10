Idősek otthonába költözött Kern András, ezt csinálja ott

„Ha senkit nem érdekelnék, nem játszanék ennyiféle szerepet”

A 76 éves színész, aki a színpadon is aktív, a Pesti-Magyar Színház tagjaként több darabban is játszik. Januári születésnapjakor pedig azt mondta a Tényeknek:

„Köszönöm, hogy ilyen szép hosszú ideig úgy fenntartották az érdeklődést én irántam, aminek következtében én működhetek. Mert ha senkit nem érdekelnék, akkor biztos nem játszanék ennyiféle szerepet. Nem lett volna ennyi film meg színdarab, még énekes is volt, meg zenék, meg lemezek, meg sok-sok minden. Ez így mind valahogy összerakódik és kirázódik belőle valami, ami ha megmarad, akkor az nagy boldogság lesz majd nekem ott alulról szagolgatva az ibolyát."