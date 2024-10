Ma este gyilkolunk – Kulisszatitkokat árultak el a színészek a forgatásról

Kern és Hermányi

„Bármilyen szigorú vagy kritikus is, András annyira vicces, hogy csak a humor ér be a lelkembe. Olyan páratlan humorral kommunikál, hogy Andrásra én egyszer sem tudtam megsértődni. Sőt amikor nem forgattam, akkor is kimentem és ott ültem, néztem őt – meg persze a többieket is.” Mariann szavaira Takács Kati egyenesen úgy reagált: „Andris ellenállhatatlan!”.

„Tényleg az! Előfordult, hogy az operatőr nem tudta elkezdeni a felvételt, mert röhögőgörcsöt kapott. Reggel 6-kor megnyitja a humorcsapot és az folyik este 7-ig, mi meg nem bírjuk abbahagyni a röhögést. Kivételes, ellenállhatatlan ember!” – jelentette ki a fiatal színésznő.

Koltai Róbert, Bodrogi Gyula, Pogány Judit, Takács Kati, mögötte Bálint András

Takács Kati a filmbeli szerepéről azt mondta: passzolt neki.

„Nagyon szeretek szép, színes ruhákban lenni. Ez most Velich Rita jelmeztervező érdeme volt, akinek a munkáit egyébként is nagyon szeretem: jelen lenni egy színfoltként az idős otthonban, mint az egyik lakó. Most ez volt a feladat, és nagyon élveztem. Ennyi jó kollégával összezárva ott vagyok én is, ez már önmagában csodálatos. Itt valójában 1-2 főszereplő van és mi, többiek csak jelen vagyunk, részt veszünk a játékban. Nagyon jólesett” – osztotta meg velünk érzéseit Takács Kati.

Kern András ellenállhatatlan

„Ebben a filmben Kern András az abszolút főszereplő, rá is írták a történetet. A körülötte lévő emberek lényegében az »untermanjai«. Ritkább feladat untermannak lenni, nem pedig egyenlő csapatjátékosnak. Ez nekem egyszerre nagyon nehéz és gyümölcsöző volt. Hogyan tudok határozottan támasztani és annyira láthatónak lenni, amennyire az kell. Ez nagyon hasznos az ember egójának” – árulta el Hermányi Mariann, aki azóta hol színésznőként, hol sminkesként vesz részt nemzetközi és hazai filmes produkciókban.

Egy este a színészotthonban...

„Volt olyan, hogy egyik nap sminkesként húztam az igát egy külföldi filmben, ahol volt egy főnököm, aki alá dolgoztam, majd másnap egy másik produkcióban, ahol színészként voltam jelen, véletlenül pont őt kaptam meg sminkesnek. Olyan is volt, hogy kisfilmforgatáson én voltam a főszereplő, illetve mindenki sminkese is.”