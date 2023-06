Színészbuli és osztálytalálkozó – együtt a nagyok a Ma este gyilkolunkban – Mutatjuk videón!

Bodrogi Gyula, Pogány Judit, Hámori Ildikó, Takács Kati, Bánsági Ildikó, Kern András, Bálint András, Koltai Róbert és Jordán Tamás is benne van az utóbbi idők legnagyobb és egyedülálló filmes bulijában. A Blokáddal is nyertes Köbli Norbert forgatókönyvíró sztorijában úgy érzik magukat a „színészotthonban” egymás mellett lévő legendák, mintha érettségi találkozón lennének!



Pogány Judit: Ez egy buli!

„Éreztem előre, amikor felkértek a produkcióra, hogy ez egy buli lesz, mert itt koronának ott van Bodrogi Gyula, főszereplőnek ott van Kern Andris, Bálint Andris, Jordán Tamás, ők egyébként gyerekkoruk óta barátok, és Koltai Róberttel is. A lányok között meg egy nálam jóval fiatalabb, gyönyörű színésznő, Takács Kati, és egy velem egykorú, de még mindig gyönyörű és csodálatosan csinos Hámori Ildikó. A lányokkal nincs közös múltunk, a fiúkkal, mindenkivel közös múltunk is van.”

Köbli: Fizetnék is érte, hogy itt lehessek

Köbli Norbert forgatókönyvírónak először is a Blokád című filmjéhez gratuláltunk, ami díjesővel aratott a Magyar Mozgókép Fesztiválon. Ez után arról kérdeztük, honnan vette a színészotthonos krími ötletét.

„Helyszíneket kerestünk a Félvilághoz, és a helyszínkeresés közben betoppantunk egy olyan helyre, hogy színészotthon. Van olyan, hogy színész öregotthon. Arra gondoltam, hogy mennyire érdekes helyszín, milyen ellentmondás, hogy azok az emberek, akik örökre gyerekek akarnak maradni, játékosak, egyszer csak bekerülnek egy helyre, ahol most már öregnek kell lenni. Először nem tudtam, mit akarok kezdeni ezzel a helyszínnel, csak tudtam, hogy érdekel, és akkor jött a gondolat, hogy mi van, ha történik egy gyilkosság, vagy egy rejtélyes haláleset, és a főszereplőnk, aki régen rendőrt játszott, elhatározza, hogy ezt ő kinyomozza. A nehézsége a nyomozásnak, hogy csupa mesteri hazudozóval van körbevéve, színészekkel. - tudtuk meg a Ma este gyilkolunk című film forgatókönyvírójától. Köbli Norbert hozzátette: Kern Andrásra írtam ezt a szerepet, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött, óriási színész, nagy élmény vele forgatni, és elmondhatom ezt a többiekről is. Fizetnék is érte, hogy itt lehessek, óriási élmény a forgatási szünetekben hallgatni őket, látni őket, ahogy anekdotáznak, ahogy mesélnek. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek velük. Szeretnek együtt lenni. Óriási jó hangulat van, ugye fantasztikus színészgárda gyűlt össze, és ez egy nagyon jó hangulatú forgatás. Remélem, hogy a nézők is ezt fogják érezni a filmből. Vicces lesz.”

A főszereplő, Kern András 8-10 éve forgatott utoljára, de most nagyon élvezi a közös sztorizást Fotó: Fodor Erika



Kern: Hatalmasakat röhögünk

Kern András, a főszereplő egy Tivadar nevű „pasast” – ahogy ő fogalmaz - játszik a filmben. Arra voltunk kíváncsiak, testhezálló-e ez neki, Kern András szereti-e Tivadart?

„Az nem biztos, hogy mindig abból lesz a jó, ami testhezálló, néha abból lesz, ami nem is testhezálló, hanem alakítani kell egy kicsit az ember habitusán. De, jó, hát vegyük úgy, hogy igen, testhezálló és szeretem. A körülmények jó nehezek, mert elég régen filmeztem, azt hiszem, 8-10 éve. Most meg együtt régi történeteket mesélünk, és hatalmasakat röhögünk.”

Koltai Róbert, Bodrogi Gyula, Pogány Judit, Bálint András és Takács Kati a Ma este gyilkolunk egyik jelenetében Fotó: Wekfotó

Takács Kati: Bodrogi a legfiatalabb

Takács Kati egy kicsit fürgébb, fiatalabb lakója annak a bizonyos színészotthonnak, és mindenféle ezoterikus dolgokkal foglalkozik a filmben.

„Teákat főzök például. Legutóbb éppen azokat a jeleneteket vettük föl, amiben az én lakrészem volt. Muszáj elmondanom, hogy el vagyok ájulva attól, ahogy a Verebes Zoli megcsinálta ezt a díszletet, olyan szépségeket rakva bele, és olyan retró gyönyörűségeket, tárgyakat, hogy teljesen odavagyok. Egészen otthonos.” - árulta el a színésznő, aki hozzátette: hiába Bodrogi Gyula a legidősebb köztük, mégis a legfürgébb, hihetetlen energiával rendelkezik, mindenki csodálva nézi.

Jordán Tamás (háttal) éppen érkezik az "érettségi találkozóhoz" hasonlított forgatásra Fotó: Werkfotó

Jordán Tamás: Jó az érettségi találkozó!

Jordán Tamás sem titkolta, nagyon élvezi a régi kollégákkal, barátokkal való közös játékot.

„Olyan nagy öröm, hogy együtt vagyunk azokkal, akikkel fiatalságomban sok mindent csináltunk, sok szép emlék tapad ehhez. Nagyon nagy érzés, hogy benne vagyok ebben a csapatban. Imádjuk a forgatási szüneteket, amikor éppen átállás van, vagy valamiért húsz percre kizavarnak minket, mert akkor magunk közt vagyunk, és rögtön olyan jól megtaláljuk egymással a hangot, hogy fájdalmas bemenni újra, és forgatni, ami egyébként nem rossz dolog, de nagyon jó az érettségi találkozó.”

A forgatás helyszínén kép a falon Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva közös szerepben Fotó: Fodor Erika

Káel Csaba: Azokat a színészeket is megidézik, akik már nincsenek közöttünk

Káel Csaba filmügyi kormánybiztost arról faggattuk, miért találta fontosnak az NFI támogatni ezt a sztorit.

„Magyar színészek történetei vannak benne. Ezek a történetek azért nagyon érdekesek, mert ugye idős színészekről van szó, azok a poénok, sztorik, amik mondjuk forgatási szünetben vagy a színházi öltözőben, büfében elhangzanak, teljesen egyedivé teszik. Ráadásul azok a színészek is meg vannak idézve fényképeken, akik már sajnos nincsenek közöttünk.Ez egy speciális, a hazai nézőknek nagyon értékelhető történet.”

Bodrogi Gyula: Ez igen kedves és igen jó Fotó: Fodor Erika

Bodrogi: Igen kedves és igen jó

Bodrogi Gyula, a rangidős Nemzet Színésze úgy összegzett: „Nagyon kíváncsi vagyok erre a filmre, mert nekem az az érzésem, hogy ez lehet igen kedves és igen jó.”