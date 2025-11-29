Örömmámor a stúdióban: ő lett a Megasztár 8. évadának győztese

Szombaton este a hatodik élő show-val tért vissza a Megasztár, ami egyben a döntő is volt. A négy finalista ezúttal is hihetetlen produkciókkal kápráztatta el a nézőket.

Fotó: MEDIAWORKS

A Megasztár győztese címért Ádám Attila, Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU küzdöttek meg, azonban közülük csak egy versenyző nyerhetett.

Az első fordulóban az énekesek a mentorukkal adtak elő egy számot. Ezt követően a legkevesebb szavazatot kapó versenyző búcsúzott a műsortól. A második körben a versenyben lévő versenyzők egyéni produkciókkal léptek színpadra, aki itt is a legkevesebb szavazatot kapta, annak szintén befejeződött a Megasztár. Így jutottunk el a következő fordulóba, amely után kiderült, hogy ki Magyarország legjobb énekese.

Az első forduló kiesője: Kedl Olívia volt.

A második forduló kiesője: PYFU lett.

A döntő fordulóba végül két versenyző, Lengyel Johanna és Ádám Attila jutott, ők küzdöttek meg a fődíjért. A Megasztár győztese pedig nem más lett, mint Lengyel Johanna.