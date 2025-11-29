RETRO RÁDIÓ

Örömmámor a stúdióban: ő lett a Megasztár 8. évadának győztese

Mutatjuk, ki nyerte meg a Megasztár idei évadát!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 23:02
Megasztár TV2 döntő győztes

Szombaton este a hatodik élő show-val tért vissza a Megasztár, ami egyben a döntő is volt. A négy finalista ezúttal is hihetetlen produkciókkal kápráztatta el a nézőket.

Fotó: MEDIAWORKS

A Megasztár győztese címért Ádám Attila, Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU küzdöttek meg, azonban közülük csak egy versenyző nyerhetett.

Az első fordulóban az énekesek a mentorukkal adtak elő egy számot. Ezt követően a legkevesebb szavazatot kapó versenyző búcsúzott a műsortól. A második körben a versenyben lévő versenyzők egyéni produkciókkal léptek színpadra, aki itt is a legkevesebb szavazatot kapta, annak szintén befejeződött a Megasztár. Így jutottunk el a következő fordulóba, amely után kiderült, hogy ki Magyarország legjobb énekese.

A döntő fordulóba végül két versenyző, Lengyel Johanna és Ádám Attila jutott, ők küzdöttek meg a fődíjért. A Megasztár győztese pedig nem más lett, mint Lengyel Johanna.

Lengyel Johanna lett a Megasztár 8. évadának győztese Fotó: MEDIAWORKS

 

