Elképesztő produkciók és drámai búcsúk - íme a Megasztár hatodik élő showjának legjobb pillanatai

Fotókon a Megasztár-döntőjének legjobb pillanatai.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 23:05
Megasztár TV2 galéria döntő

A Megasztár 8. évadának döntőjében sem unatkozhattak a nézők, hiszen a versenyzők elképesztő produkciókkal kápráztatták el őket. Ezt már az adás elején bizonyították, ahol Ördög Nóra is fellépett az énekesekkel.

Fotó: MEDIAWORKS

De a műsor során ezután jöttek drámai pillanatok is, hiszen két versenyzőnek is búcsúznia kellett. Mind az örömtelit, mind a szomorúbb momentumokat most felelevenítheted galériánkon keresztül. Kattints a fotókra:

Mutatjuk a Megasztár hatodik élő showjának legjobb pillanatait

