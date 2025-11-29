Elképesztő produkciók és drámai búcsúk - íme a Megasztár hatodik élő showjának legjobb pillanatai

A Megasztár 8. évadának döntőjében sem unatkozhattak a nézők, hiszen a versenyzők elképesztő produkciókkal kápráztatták el őket. Ezt már az adás elején bizonyították, ahol Ördög Nóra is fellépett az énekesekkel.

Fotó: MEDIAWORKS

De a műsor során ezután jöttek drámai pillanatok is, hiszen két versenyzőnek is búcsúznia kellett. Mind az örömtelit, mind a szomorúbb momentumokat most felelevenítheted galériánkon keresztül. Kattints a fotókra: