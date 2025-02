Ilyen gyorsan? Összebújva jelentette be Krausz Gábor és Mikes Anna az örömhírt

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna alkotják az ország legkedveltebb álompárját. A séf lelkileg nagyon mélyen volt, amikor igent mondott a Dancing with the Stars felkérésére, azt azonban álmaiban sem gondolta volna, hogy ilyen sokat fog nyerni a műsorral. A gyönyörű táncossal, Mikes Annával a kamerák előtt bimbózott ki a szerelmük, és bizony mindenki szurkolt nekik, hogy összejöjjenek. És nem sokkal a műsor vége után be is jelentették: egy párt alkotnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor egy hónapja járnak jegyben / Fotó: Instagram

Ahogyan azt a Metropol is megírta, nemrégiben Krausz Gábor eljegyezte gyönyörű kedvesét, azaz már az esküvőre készülnek. Mikes Anna és a séf most összebújva, egy tündéri közös képpel jelentették be, hogy bizony máris megtörtént: máris eltelt egy hónap a lánykérés óta. Igazi örömhír ez, hiszen már egy hónapja járnak jegyben.