Olyan helyről jelentkezett be Krausz Gábor és Mikes Anna, ami miatt örömtáncot járnak a rajongók

Valósággá vált sokak tündérmeséje, amikor a Dancing with the Stars negyedik évadában a Séfek Séfe mestere és profi táncpartnere egymásba szerettek a próbák alatt. Krausz Gábor és Mikes Anna csak a megnyert döntő után kürtölték világgá, tették hivatalossá kapcsolatukat, szerelmük azóta is töretlen, sőt év elején el is jegyezték egymást.

Krausz Gábor párja, Mikes Anna a Dancing with the Stars próbáin lopta be magát a sztárséf szívébe (Fotó: Bors)

Krausz Gábor újra felvette a tánccipőt

A sztárséf sosem titkolta, hogy a táncos showműsor a legjobbkor jött az életébe. Krausz Gábor a válóper bejelentése után mondott igent a TV2 felkérésére, a mindennapi próbák, a teljesen új terep elterelték a sztárapuka figyelmét a gondokról. S ha ez nem lenne elég, gyönyörű táncpartnere olyan kapukat nyitott meg a szívében, amikre azt hitte, örökre lakat került. Mikes Anna nemcsak lelki társa, legjobb barátja lett, de a jobbik fele is, akivel azóta is elválaszthatatlanok. A táncosnővel megtalálták a tökéletes otthont is, ami mostanra meghitt családi fészek lett, amiben gyakori vendég a sztárséf kislánya, Hannaróza is, aki imádja apukája szerelmét.

A jegyespár a táncteremből jelentkezett be (Fotó: Instagram)

A rajongók nagy örömére januárban a Séfek Séfe mestere a Maldív-szigeteken megkérte szerelme kezét, aki hatalmas igennel válaszolt. Azóta már csak az foglalkoztatja a szerelmesek követőit, mikor lesz a nagy nap. Az szerintük bizonyos, hogy nem kell sokáig várni. Egyelőre semmi biztosat nem tudni, azt viszont igen, hogy a sztárapuka visszatért a táncterembe. Legújabb Insta- sztorijában lelkesen salsázik Mikes Annával.