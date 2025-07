Csúnya átverés áldozata lett Dolly

Május végén a 77. születésnapját ünneplő énekesnő a mai napig ugyanolyan elánnal adja koncertjeit, mint pár évtizeddel ezelőtt. És habár nemrégiben páran bírálták őt teljesítménye miatt, a többség azt mondja, hogy Dolly énekhangja és energiája semmit sem változott az évek során. Most azonban a Dolly Roll legendás énekese egy kifejezetten rossz hírt kapott, amiről egy videóban is beszámolt...

Dolly fiatalon sem volt bármiféle csalás áldozata (Fotó: YouTube)

Az énekesnőt csúnyán átverték

„Sziasztok kedves rajongók! Sajnálattal kell közölnöm, hogy a Dolly hivatalos Facebook-oldalát kedden este meghackelték. Ennél fogva azóta már nem tudunk hozzányúlni az oldalhoz és most már nem a mi kezelésünk alatt van, ami azt jelenti, hogyha innentől kezdve bármilyen tartalom megjelenik rajta, ahhoz semmi közünk nincs” – vélekedett a kellemetlen esetről a népszerű előadó, aki a Metropolnak azt is elárulta, hogy pontosan miként is került a közösségi oldala mások kezébe.

Dolly csalók áldozata lett

Kedden kaptam egy értesítést, amely során hitelesítenem kellett azt, hogy az oldalunk igazi. Én buta pedig rákattintottam olyanra, amire nem kellett volna és így történt az, hogy most már a hivatalos oldalunk nem a mi kezünkben van. Innentől kezdve pedig elkezdtünk dolgozni az ügyön és így jelenleg ott tartunk, hogy már megvan az új oldal, ami tényleg a mi felügyeletünk alatt fog működni. Az említett videót pedig részben azért csináltam, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy mindenki jobban figyeljen oda, mire kattintgat

– mesélte az énekesnő.

Dolly koncertjeit szerencsére nem befolyásolja ez az internetes átverés (Fotó: Bors)

„Velem még soha nem fordult elő ilyen”

Dolly azt is elárulta, hogy ez a technikai malőr szerencsére nem fogja befolyásolni a zenekar életét, viszont most újból el kell kezdeniük építeni a követői bázisukat. Az új oldal pedig jelenleg már aktív és a Dolly Plusssz-Dolly Roll hivatalos oldala néven működik.

„Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy végül nem fogunk feljelentést tenni a csalók ellen, habár először elgondolkodtunk rajta. De most már elengedtük a régi oldalt és inkább az új honlapra koncentrálunk. Ami pedig még borzasztóbb az egészben az az, hogy velem még soha nem fordult elő ilyen, de más ismerősömmel már igen. Azonban ő azóta már sokkal jobban figyel az ilyen virtuális csalókra, úgyhogy ezentúl én is így fogok tenni” – zárta a beszélgetést Dolly.