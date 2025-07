„Kétpercenként nyúlok hozzá” – Dallos Bogi bevallotta: függő vagyok!

A nyári szünet után visszatért a „Lelkizünk?” podcast, és rögtön egy olyan témával nyitott, amely sokakat érint, mégis kevesen mernek róla őszintén beszélni. Dallos Bogi most megtette – saját példáján keresztül mutatta be, milyen könnyű a telefonfüggőség csapdájába esni.

Dallos Bogi felvetése társadalmi probléma, kevesen olyan tudatosak azonban, mint ő (Fotó: Ladóczki Balázs)



Dallos Bogi keretek közé szorítja függőségét

Dallos Bogi sokak szemében kiegyensúlyozott, a sikeres nő mintaképe. A Lelkizünk podcast új epizódjában azonban kitér egyik gyengeségére, ami bizony részéről is sokszor tudatos jelenlétet kíván meg. Az énekesnő őszintén vallott arról, hogy néha komoly küzdelmet folytat saját telefonhasználati szokásaival.

Nekem egy csomószor van, hogy a telefonom lefele fordítva kiteszem az asztalra, és tudatosan figyelem, hogy hányszor nyúlok hozzá. És észreveszem, hogy kétpercenként megfordítom és megnézek rajta valamit. Ez már egyfajta függőség, ami a telefonnal van

– mondta Bogi őszintén a „Lelkizünk?” podcast legújabb epizódjában.

A műsor témája a jelen megélése volt – az, hogy mennyire képtelenek vagyunk jelen lenni a saját életünkben, mert folyton elvonja valami a figyelmünket, akár a telefonunkkal babrálunk. Az adás új csapattal tért vissza a nyári kihagyás után, és már az első epizód mélyre ment. Trill Beatrix, a podcast új szereplője, könnyen csatlakozott a telefon függőség témájához is:

Borzasztó, de nagyon telefonfüggő vagyok. Például csomószor direkt félreteszem, hogy tudatosan fejlesszem magam. A jelenben akarok lenni, hogy meg tudjam élni a pillanatot.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a koncertek, események – amik valóban csak egyszer történnek meg – sokszor nem tudnak hatni ránk igazán, mert ahelyett, hogy átélnénk őket, inkább rögzítjük és megosztjuk a pillanatot. A figyelmünk a képernyőre tapad, miközben az élmény mellettünk zajlik – és elvész.

Dallos Bogi Puskás Peti társaként közös értékrendek mentén tudja építeni életét (Fotó: Mediaworks archív)

Fontos ezekről is beszélni

Dallos Bogi Instagram-profilján is jól látszik, hogy a közösségi média jelenléte ma már elkerülhetetlen része egy előadó életének. De vajon hol a határ? Mikortól lesz a telefon már nem eszköz, hanem kényszeres viselkedés? És vajon észrevesszük-e, ha átléptük ezt a határt?

A műsorban felvetődött az is, hogy az elmúlt két generáció, így Dallos Bogi gyereke már bőven ebbe a világba született bele, ahol –triviális ugyan–, de a technológia alap. Míg a szülői generáció még tudja, milyen volt „offline” élni, a mai gyerekek számára már más lesz a valóság. Ez is tovább erősíti a szülők felelősségét és a tudatosság fontosságát.

A „Lelkizünk?” legújabb epizódja nemcsak őszinteségével tűnik ki, hanem azzal is, hogy újra kimondja: a telefonfüggőség nemcsak egy „tiniprobléma”. Felnőtteket, szülőket, sztárokat, hétköznapi embereket egyaránt érint.