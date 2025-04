„Istennő” – Veszélyesen szexi, Hunyadi Donatella bedobta magát

Tükörszelfit tett közzé Instagram-oldalán Hunyadi Donatella. A fiatal szépség feszülős, vállat szabadon hagyó, ugyanakkor merészen felsliccelt ruhában villantotta meg idomait. Kiszel Tünde lánya, úgy tűnik, pontosan tudja, miként legyen egyszerre elegáns és dögös!

Mindketten ragyognak! / Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatella igazán sokoldalú tehetség: tánctudását a Dancing with the Starsban Bődi Dénes partnereként mutatta meg, továbbá diplomás énekesnő, aki modellként is egyre sikeresebb, amit persze nem is csodálunk. Legfrissebb posztja a rajongóit is elkápráztatta!

Gyönyörű bomba Istennő

– jegyezte meg egy kommentelő a fotó láttán.

Gyönyörű vagy nagyon

– írta egy másik hozzászóló.