"A legcsodálatosabb anyuka vagy!" - A legszebb bókban volt része Kiszel Tündének

Kiszel Tünde, az ország naptárdívája, nem véletlenül kapta ezt a nevet: a saját fényképeiből álló falinaptárai már hosszú évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek, olyannyira, hogy rendszerint utánnyomásra is szükség van belőlük. Tünde emellett példás édesanya is, akinek lánya, Hunyadi Donatella ugyancsak sokoldalú tehetség. A fiatal lány, miután szerepelt a Dancing with the Starsban Bődi Dénes partnereként, számtalan embernek belopta magát a szívébe, szimpatikus személyiségével és persze a tánctudásával. Donatella továbbá diplomás énekesnő, aki modellként is egyre sikeresebb: a naptárdíva tehát joggal lehet büszke a tehetséges lányára.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella / Fotó: Szabolcs László

A minap Tünde örömmel újságolta el a közösségi oldalán, milyen újabb sikert könyvelhetett el Donatella.

Vác: Operett Gála! Primadonna: Hunyadi Donatella

- írta az Instagram-posztjában a díva, a kommentszekcióba pedig hamarosan özönleni kezdtek a gratulációk.

Csodálatos!

- jegyezte meg az egyik követő.

Szeretettel gratulálok Donatellának! És persze neked is, drága Tünde

- üzente egy másik rajongó.

Csodálatos Donatella, mind külsőleg, mind belsőleg, és te, Tünde, a legcsodálatosabb anyuka vagy, aki ilyenné nevelted őt, és akit soha, de soha nem hallottam, hogy a nehézségek ellenére az apukája ellen egy rossz szót is mondtál volna

- tette hozzá mélységes elismeréssel egy újabb kommentelő – a dicséret pedig, valljuk be, semmi esetre sem nevezhető túlzásnak.