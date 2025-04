"Ragyogtok!" Plusz egy fővel kapták lencsevégre Kiszel Tündét és Hunyadi Donatellát

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella irigylésre méltóan szoros anya-lánya kapcsolatot tudhat a magáénak, akik igyekeznek minél több időt együtt eltölteni. A fiatal lány nem egyszer mondta már el a nyilvánosság előtt azt is, mennyire szereti az édesanyját, és hálás neki mindazért, amit kapott tőle. Már csak azért is, hiszen a naptárdíva egyedül nevelte fel a gyermekét, így a lány csakis neki köszönheti mindazokat az értékeket, amiket a magáénak tudhat. Donatella egyébként sokáig híres édesanyja árnyékában élt, ám mára a saját jogán is sikerült hírnévre és népszerűségre szert tennie.

Hunyadi Donatella és Kiszel Tünde / Fotó: Szabolcs László

Anya és lánya nemrégiben ismét egy közös programon vett részt: ezúttal egy étterem megnyitóján jelentek meg, ahova szeretett kutyusukat is magukkal vitték. A közös fotókat Tünde az Instagram-oldalán osztotta meg, amelyeken csak úgy sugároznak a boldogságtól Donatellával. Ez a rajongók figyelmét sem kerülhette el.

Ragyogtok

- jegyezte meg az egyik követő a kommentszekcióban.

Gyönyörűek vagytok, drága Tündikém

- tette hozzá egy újabb lelkes rajongó.

Gyönyörűek vagytok

- helyeseltek egy másik hozzászólásban is.

Mutatjuk a bájos fotókat!