"Gyönyörű!" - Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella egyszerre kapta a bókot

Mindenki megszokhatta mára, hogy Kiszel Tünde megjelenése mindig is hibátlan. A naptárdíva hol estélyikben, hol kosztümökben jelentkezik be rajongói számár, amelyekben legnagyobb örömükre bizony extrém dekoltázsokat is szokott villanatani. Nos, nincs ez másként most sem gyönyörű, királykék ruhájában, amiben csak úgy ragyogott egy eseményen.

Ismét dekoltázst villantott.Fotó: Metropol

Gyönyörű vagy Tünde, a ruhád pedig álomszép

- bókoltak is neki egyből kommentben a fotók láttán, amelyek feltűnik lánya is, aki testrefeszülős overálljában rendkívüli bombaformát mutatott. Nem csoda tehát, hogy követői őt is csak dícsérni tudták:

Milyen nagy és gyönyörű lett Donatella

- áradoztak édesanyja Instagram-bejegyzése alatt a fiatal modellről, aki nemrég még Dubajban élvezte a mindennapokat Tündével együtt.