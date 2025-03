Erre már Kiszel Tünde is odaszólt: szétbomlott Tolvai Reni ruhája szülinapozás közben

Nagy nap volt ez a mai Tolvai Reni életében, ma töltötte be ugyanis a 34. életévét. Az egykori megasztáros karrierje igen hullámzó, most azonban úgy tűnik, hogy felfelé kezd ívelni a csillaga. Miután ugyanis lefogyott, stílust váltott, így immáron a szexiség a zenei védjegye is lett. Új albuma ennek szellemiségében készült, és az emberek nagyon szeretik nézni, miképpen mutogatja jól kidolgozott, formás testét. Ma ünnepelte születésnapját, a buliból pedig nem hiányozhatott a szexiség-faktor sem! Egy kis süteménnyel pózol Reni, testét pedig egy bőrruha fedi, amelyet már ki is fűzött, így szinte semmi nem takarja melleit.

Rengetegen kívánnak most neki boldog születésnapot, és maga Kiszel Tünde sem mehetett el szó nélkül a jeles nap mellett. A szexikon művésznő kedvesen kívánt boldog születésnapot a másik szexikonnak, Reninek.