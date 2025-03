Kivillant a dekoltázs és a szexi comb: Tolvai Reni lezseren is brutál szexi – Fotó

Március 8-án nőnapon Tolvai Reni egy szexi neonruhában köszöntötte fel nőtársait. Bár valószínűleg a férfiak jobban örültek a posztjának, hiszen a kanapén heverő énekesnő ruhája szexi megjelenést adott neki és varázslatos mosolyáról sem lehet levenni róla a szemet.

Mindezek után Tolvai Reni vasárnap esti posztjával azt is bizonyította, hogy lezser stílusban, baseballsapkában, farmerban is lehet valaki szexi. A valószínűleg baráti iszogatáson készült fotón Reni dekoltázsa és szexi combja is kivillant. Az énekesnőről bárki példát vehetne, hiszen megmutatta, hogy egy nőnek több oldala is lehet, és mindegy, hogyan öltözködik, lehet dögös és csinos. A lényeg, amire valószínűleg rá akart mutatni, hogy csak az számít igazán, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.