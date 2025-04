Megtörte a csendet Törőcsik Franciska: „Sok mindent átéltem az elmúlt években”

Törőcsik Franciska magyar színésznőt a televízió nézői minden szombaton a Hunyadi sorozatban láthatják. Idén Törőcsik Franciska nyerte el a GLAMOUR Women of the Year díját Az év színésznője kategóriában. A hunyadi sorozat színésznője őszintén mesélt az életéről, a karrierjéről és a sorozatról is megnyílt.

Fotó: Mate Krisztian

A Glamour riporterre egy igazán rendhagyó kérdést szegezett Törőcsik Franciskának az interjú elején, mégpedig, hogy szereti-e a kihívásokat.

„Imádom őket. Az igazán nagy szakmai kihívások mindig motiválnak. Nem tudom, miért, így vagyok „összerakva”. A sorozat egyik érdeme szerintem a soknyelvűsége, ezért én az úgynevezett rendezői változatot ajánlom mindenkinek, ahol a színészek kilenc különböző idegen nyelven szólalnak meg” – felelte lelkesen a gyönyörű színésznő, aki aztán egy újabb kérdésre azt is kifejtette, hogy szerinte mi az ő szuperereje, amit a mindennapokban is használ.

„Talán a lelki erőm. Nem szeretek panaszkodni, vannak a színészetnél ezerszer nehezebb foglalkozások is, de ez a szakma sem egyszerű. A nézők sokszor csak a pozitív oldalát látják, viszont az odavezető utat, a belefektetett munkát, a kritikákkal való szembenézést, a folyamatos dilemmát, hogy mit vállaljon az ember és mit ne, azt nem. Nem is feltétlenül a szakmai kihívásokat tartom nehéznek, inkább a „körítés” az, ami igazán megterhelő. Aki hosszú távon benne szeretne maradni ebben a szakmában, annak el kell engednie a féltékenységet és a rosszindulatot – mert ha valaki belül keserűséget érez, az előbb-utóbb megmérgezi saját magát is és a környezetét is. Sok mindent átéltem az elmúlt években – jót és kevésbé jót egyaránt –, de mindez megerősített. Talán ez az én szupererőm: hogy a kihívások által még erősebb lettem” – árulta el magáról a Hunyadi című nagy sikerű sorozat sztárja.