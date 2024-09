Náray Erika szívesen lenne már nagymama

Ünnepelt és keresett színésznő, mellette jazzénekes és a szinkron is rengeteget foglalkoztatja, hangja mindenki fülében ott cseng. Felnőtt lánya az egyetlen gyereke, az ő boldogsága a legfontosabb számára a világon, és elképesztően szoros a kapcsolatuk a mai napig. Arról is mesélt, hogy jelenleg nincs párja, és, hogy volt férje édesapja, Bergendy István milyen szerepet játszott az életében. Sőt, azt is elárulta, hogy fiatalon szeretne nagymama lenni. Náray Erika a hot! magazinnak adott mélyinterjút.

Náray Erika hangja mindenki fülében ott cseng – Fotó: Bánkúti Sándor / Helyszín: Budapest Jazz Club / hot magazin

hot!: A Budapest Jazz Clubban találkoztunk, aminek az apropója, hogy te nem csak színművész, hanem jazzénekesnő is vagy. Mesélnél erről egy kicsit?

Náray Erika: Zenei tagozatos voltam az általános iskolában, nyolc évig még csellózni is tanultam, de a műfajt senki nem erőltette. Aztán a gimnáziumban megismertem életem első nagy szerelmét, Gábort, akinél, ha nem Frank Zappát hallgatott, akkor a Heavy Weather című lemez volt állandóan a lejátszón, ami engem elbűvölt.

hot!: Van egy olyan mondás, hogy „zenésszel soha ne kezdj”. Erről mit gondolsz?

Náray Erika: Erre van egy jó válaszom: a jazzistáknál viccesebb társaság a világon nincs, és mindegyik olyan ragyogó tehetség, mint a Nap – de nem biztos, hogy feleségül kell menni hozzájuk.

Nekem nem jött össze; a férjemmel nem mi voltunk a legjobb házaspár. Sokáig együtt voltunk, de a gyerek születése után hamar elváltunk.

Vannak olyan házasságok, amik működnek, de a lányomnak nem feltétlenül zenész férjet kívánnék. Inkább valakit, aki többet van otthon.

„Egy életet is le tudnak élni együtt”

hot!: Akkor a lányod párja nem muzsikus?

Náray Erika: Nem, fizikus. Egy komoly cégnél adatelemző, Berlinben élnek. Az az érdekes, hogy Kamilla születése előtt úgy éreztem, hogy muszáj a gyerekemnek is zenésznek lennie, hogy ez legyen neki fontos, hogy ezt válassza. Úgy gondoltam, belehalok, ha nem lesz tehetséges. Amikor Kamilla megszületett, ez a gondolat egyszerre elmúlt. Felülírta egy konzervatívabb megfontolás, hogy legyen boldog.

hot!: Ez bejött? Jól megvannak a kedvesével?