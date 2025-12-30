RETRO RÁDIÓ

„2025-ös évadzáró” – Orbán Viktor videója mindent visz

Három hónap egyetlen percbe sűrítve.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 21:25
Orbán Viktor 2025 videó

Elképesztő, mennyi minden történt 2025-ben. Ahogy az is, hány helyen járt, és mi mindent tett Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországért. A kormányfő Facebook-oldalán egyetlen percbe sűrítette az év utolsó három hónapjában végzett munkáját.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

2025-ös évadzáró. Jövőre folytatjuk! 

– írta a videóhoz Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

 

Top hírek

