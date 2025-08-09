RETRO RÁDIÓ

Születésnapján vetkőzött bikinire Berki Mazsi, a látvány káprázatos

Tüzes fotóval jelentkezett a sztáranyuka.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.09. 14:00
szexi dögös Berki Mazsi Bikini villantás

Berki Mazsi gyakran oszt meg szexi fotókat a közösségi médiában. Ami érthető is, hiszen a csinos influenszer az utóbbi időszakban szinte teljesen átalakult, és csodálatosan néz ki.

Berki Mazsi
Bikiniben mutatta meg elképesztő alakját Berki Mazsi Fotó: Szabolcs László

A sztáranyuka most sem okozott csalódást a rajongóinak. Egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken Berki Mazsi egy szexi rózsaszín bikiniben mutatta meg hibátlan alakját, és így ünnepelte a születésnapját. A rajongók nem győzik dicsérni a sztáranyuka, záporoznak a dicsérő kommentek.

Hű de szép nő vagy

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Gyönyörű vagy!

- jegyezte meg egy másik követő.

Boldog születésnapot!

- kívánta Berki Mazsinak egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk a sztáranyukáról készült lélegzetelállító fotókat:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu