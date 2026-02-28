RETRO RÁDIÓ

Még sosem láttad ilyen szexi szerelésben az Exatlon sztárját! Pap Dorci bodyban pózol

Megmutatta a tökéletes alakját az Exatlon sztárja! Pap Dorci egy szexi bodyban pózol a kamera előtt, még sosem volt ilyen dögös a fiatal sztár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 08:00
szexi dögös Pap Dorci tetoválás

Pap Dorci ismét elrabolta a férfi rajongók szívét. Követőinek a próbafülkébe engedett bepillantást, ahol egy merész szerelésben állt kamera elé.

Pap Dorci merész videót tett közzé Instagram-oldalán
Pap Dorci Exatlonos szexi felvétellel lepte meg rajongóit (Fotó: Szabolcs László)

Pap Dorcinak intim helyen van tetoválása

A 24 éves influenszer habár első ránézésre szelídnek tűnik, aki kislányos bájával inkább mondható bűbájosnak, mintsem egy szexi amazonnak, most azonban bebizonyította, hogy ennél sokkal több van benne. Az Exatlon versenyzőjének fotóitól olvadoznak a rajongók.

Pap Dorci ezúttal Instagram-oldalán tett közzé egy 24 órán keresztül elérhető történetet, amelyben egy fekete body takarja testét. A szemfüles rajongóknak feltűnhetett, hogy nem a fiatal lány formás alakja az egyetlen csodálni való a felvételen. Pap Dorci testén egy különleges tetoválást lehet felfedezni, ami egy igazán intim területen helyezkedik el.

A fiatal sportoló követőinek persze azonnal leesett az álla a felvétel láttán, hiszen nem sokan gondolták volna, hogy a TV2 sztárja ilyen merész is tud lenni.

Pap Dorci követői megőrülnek a fiatal lány alakjáért
Pap Dorci alakjával varázsolta el követőit, a kommentszekció percek alatt megtelt (Fotó: Pap Dorci)

Hatalmasat villantott Pap Dorci

Nem ez volt azonban az első eset, hogy Pap Dorci gyönyörű alakjával vette le követőit a lábukról. A csinos sportoló nem riad vissza attól, hogy kirívó képeket posztoljon közösségi oldalára. Korábban volt, hogy csupán egy újságpapír takarta el idomait, máskor szexi piros bikiniben pózolt egy erkélyen. A kommentszekció természetesen egyik alkalommal sem maradt csendes, a követők alig győzték kifejező bókokkal elhalmozni a Zsákbamacska sztárját.

"Gyönyörű szép vagy"

Bomba mint mindig a kis Nyíregyházi Lány. Büszke lehetsz magadra 

– írták a követők.

Dorci Istennő vagy. Már annak is örülnék ha legalább a földön csúszva csókolgathatnám a lábaidat

 – fogalmazott kissé érdekesen egy másik rajongó. 

"Istenem ez a nő. Mit meg nem adnék érted" – jegyezte meg egy újabb hozzászóló is. 

 

