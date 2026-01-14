Ez feldobja a napod: Megmutatja ellenállhatatlan combjait Pap Dorci

Pap Dorcit a televízió nézői az Exatlon Hungary embert próbáló versenyében ismerhették meg. A fiatal influenszert az interneten is sokan ismerik, főleg szépsége és személyisége miatt tett szert hatalmas rajongótáborra.

Pap Dorci megmutatta gyönyörű idomait Fotó: Markovics Gábor / Mediaworks archív

Pap Dorci új képe felrobbantotta az Instagramot

Az influenszer rendszeresen oszt meg inspiráló és látványos tartalmakat követőivel, legújabb fotója pedig ismét hatalmas visszhangot váltott ki. A képen csábosan ül egy széken, miközben egy fekete felsőben és szexi magassarkú cipőben mutatja meg nőies oldalát.

Dorci kecsesen felemeli a lábát, így hangsúlyozva ellenállhatatlan combját és sportos alakját, amelyért rajongói odáig vannak. Az Instagram-oldalára feltöltött fotó egyszerre sugároz erőt, magabiztosságot és nőiességet, nem csoda, hogy a kommentekben záporoznak a dicséretek.

"Bombaaa"

"Fuu de dög vagy"

"De jó combod van"

A dögös fotó ide kattintva nézhető meg.