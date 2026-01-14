Ez feldobja a napod: Megmutatja ellenállhatatlan combjait Pap Dorci
A sportoló új képétől leesett az emberek álla, mindenki Dorci szépségét dicséri.
Pap Dorcit a televízió nézői az Exatlon Hungary embert próbáló versenyében ismerhették meg. A fiatal influenszert az interneten is sokan ismerik, főleg szépsége és személyisége miatt tett szert hatalmas rajongótáborra.
Pap Dorci új képe felrobbantotta az Instagramot
Az influenszer rendszeresen oszt meg inspiráló és látványos tartalmakat követőivel, legújabb fotója pedig ismét hatalmas visszhangot váltott ki. A képen csábosan ül egy széken, miközben egy fekete felsőben és szexi magassarkú cipőben mutatja meg nőies oldalát.
Dorci kecsesen felemeli a lábát, így hangsúlyozva ellenállhatatlan combját és sportos alakját, amelyért rajongói odáig vannak. Az Instagram-oldalára feltöltött fotó egyszerre sugároz erőt, magabiztosságot és nőiességet, nem csoda, hogy a kommentekben záporoznak a dicséretek.
"Bombaaa"
"Fuu de dög vagy"
"De jó combod van"
A dögös fotó ide kattintva nézhető meg.
