Ez feldobja a napod: Megmutatja ellenállhatatlan combjait Pap Dorci

A sportoló új képétől leesett az emberek álla, mindenki Dorci szépségét dicséri.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 15:30
Pap Dorci villantás szexi celeb

Pap Dorcit a televízió nézői az Exatlon Hungary embert próbáló versenyében ismerhették meg. A fiatal influenszert az interneten is sokan ismerik, főleg szépsége és személyisége miatt tett szert hatalmas rajongótáborra.

Pap Dorci új képe felrobbantotta az Instagramot
Pap Dorci megmutatta gyönyörű idomait   Fotó: Markovics Gábor / Mediaworks archív

Az influenszer rendszeresen oszt meg inspiráló és látványos tartalmakat követőivel, legújabb fotója pedig ismét hatalmas visszhangot váltott ki. A képen csábosan ül egy széken, miközben egy fekete felsőben és szexi magassarkú cipőben mutatja meg nőies oldalát. 

Dorci kecsesen felemeli a lábát, így hangsúlyozva ellenállhatatlan combját és sportos alakját, amelyért rajongói odáig vannak. Az Instagram-oldalára feltöltött fotó egyszerre sugároz erőt, magabiztosságot és nőiességet, nem csoda, hogy a kommentekben záporoznak a dicséretek.

"Bombaaa"

"Fuu de dög vagy"

"De jó combod van"

A dögös fotó ide kattintva nézhető meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

