Merész kivágás, extra rövid szoknya, ragyogott Pap Dorci - Fotó

Pap Dorci népszerű influenszer és sportoló. A televízió nézői az Exatlon Hungary című műsorban ismerhették meg. Jelenlegi életét a sport és a kreatív tevékenységek határozzák meg. Az elmúlt években megvásárolta első saját lakását, és hazaköltözött.

Pap Dorci ragyogott szilveszterkor

Pap Dorci az Instagram-oldalán általában a szexi fotóival hívja fel magára a figyelmet, ám ezúttal most nem azzal került reflektorfénybe. Most is hasonló képen tett, de mellé megfűszerezte a bejegyzését azzal, hogy követőit beavatta különleges újévi fogadalmába. Sőt nem akármilyen ruhában jelent meg az Erkel Színház szilveszteri műsorán. Ugyanis egy csillogó ezüst ruhadarabot választott, aminek a háta szinte teljesen ki volt vágva, és a szoknya része is nagyon rövidre szabott.

Elmentünk megnézni az Erkel Színház szilveszteri műsorát, és egy dolgot beszéltünk meg közben, hogy bevezetjük a színházba járást rendszeresen az életünkbe. Nagyon jól éreztük magunkat, és olyan szomorú, hogy magunktól nagyon nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy elmenjünk színházba, úgyhogy megvan az első új évi fogadalom! Ti mikor voltatok utoljára színházban?

