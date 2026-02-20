"Aláírtuk a papírokat" – 24 évesen révbe ért az Exatlon bombázója: valóra vált az álma

Korábban a TV2 nagy sikerű műsorában, az Exatlonban is szereplő Pap Dorci nagy örömhírt közölt követőivel. Elmondása szerint nagy céljai egyikét sikerült most megvalósítania, amit álmában sem gondolt volna. Dorci már tavaly megvásárolta az ingatlant, de még csak a következő hónapban érkezik el a beköltözés ideje. A korábbi Exatlonos lapunknak elárulta, hogy ez pontosan miért alakult így.

Pap Dorci kora ellenére, máris saját ingatlanhoz jutott (Fotó: Ladóczki Balázs)

Pap Dorci: „Összevissza laktam”

Már tavaly márciusban kiköltöztem az albérletből, amikor aláírtuk a papírokat az új lakáshoz. Viszont a mostani egy év eléggé furcsán sikerült, mivel csak most, márciusban tudok beköltözni. Eddig mindenféle dobozom volt anyáéknál, barátnőimnél, de a lakhatást is valahogy meg kellett oldanom. Amikor feljöttem Budapestre, akkor mindig az egyik barátnőmnél aludtam, de most nagyon sok időt voltam édesanyáméknál, Nyíregyházán

– árulta el az Exatlon sztárja.

A lakhatás innentől viszont megoldódik Dorci számára, amire már nagyon régóta vágyakozik. „Gyerekként is mindig arról álmodtam, hogy egyszer a saját lakásomban fogok lakni. Ez egy nagyon régi vágyam, de soha nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan megvalósul. Szerencsére viszont hamar összejött” – mesélte lapunknak Pap Dorci.

Pap Dorci családja nagy segítség volt neki ebben az átmeneti időszakban (Fotó: Mediaworks archív)

Pap Dorci okot adott a késői költözésre

Ez egy nagyon új építésű lakás, így ezért tudok csak most költözni. Azért is jelentettem be majdnem egy év késéssel, mivel csak akkor szerettem volna erről mesélni, ha biztossá vált a költözés és semmi nem jöhet közbe. Most pedig úgy tűnik, hogy minden rendben zajlik

– mondta lapunknak a csinos sportoló.

Dorci elmondása szerint álmodni sem mert volna, hogy albérletből egyszerre saját ingatlanba fog költözni, de ő is elárulta és a rajongók is tisztában vannak vele, hogy sokat tett azért, hogy ilyen fiatalon már valóra váljon ez az álom. Pap Dorci ezen kívül azokra a pletykákra is válaszolt, amelyek azt állítják, hogy biztos valakivel költözik ide. „Egyedül fogok itt lakni” – szögezte le az Exatlon sztárja.