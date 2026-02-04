Szenzációs hír: összeállt a 2026-os Exatlon Hungary egyik csapata

Tévézők százezrei várják, hogy elrajtoljon az Exatlon Hungary újabb, ötödik évada. A műsor visszatérését már bejelentette a csatorna 2025-ben, akkor sokan abban reménykedtek, hogy szilveszter környékén jön is az újabb évad, ahogy az korábban megszokott volt.

Szente Gréti két Exatlon Hungaryt is nyert

Fotó: TV2

Az Exatlon Hungary 2026-os évadjára azonban még várni kell. A rajongók a műsorhoz és a TV2-höz visszatérő Gelencsér Timit is faggatták a közösségi oldalán, ahol egy hónappal ezelőtt kommentben jelezte, hogy bizakodni lehet, de nem jövő héten startol el az új évad, hiszen akkor még csak a jelentkezési fázisban volt a folyamat.

Gelencsér Tímea korábban nem gondolt arra, hogy megint több hónapot Dominikán tölt majd. A megkeresés és az ajánlat viszont olyan volt, hogy nem tudott rá nemet mondani.

Exatlon Hungary: hamarosan jön a nagy bejelentés

Fischer Gábor programstratégiai és tartalomgyártási igazgató bejelentkezett a válogatóról. A videóján látható, hogy a legalább 10 fős a casting-stáb közepén Palik László ül. Ő lesz újra a műsorvezető, ahogy az első három évadban is. A negyedik, All Star-évadot Monoki Lehelre bízta a csatorna, de most visszatér Palik, aki nemcsak műsorvezető volt, hanem a produkció egyik főnöke is.

Dráma, sírás és nagy öröm: ez az Exatlon Hungary

Fotó: TV2

Fischer Gábor szerint elképesztően jó karakterek vannak, nagyon izgalmas lesz az új évad. Most a kék csapatot, azaz a Kihívókat válogatják, és hamarosan bejelentik a sajtónak az új versenyzőket.

Komolyan kell venni a Kihívókat

A casting tehát hamarosan zárul, a kék csapat összeáll. Komolyan kell venni a Kihívókat, ugyanis eddig hétszer avatott nyertest a produkció, és csak kétszer nyert valaki a Bajnokok csapatából – Busa Gabi és Jósa Dániel. Az első évadban egy győztes volt, utána évadonként külön férfi és külön női győztest avattak.

Jósa Dániel ünneplése az All Star-évad végén

Fotó: TV2

Nem lehet teljesen felkészülni arra, ami majd az Exatlon Hungaryben éri az új szereplőket. Palik László szerint ott pár hónap alatt megtanul az ember mindent, ami az egész életére tanulság lehet: ezt így látja Buzás Dóri is.

A reality életeket változtatott meg, Halász Vivien például az Exatlonban ismerte meg a férjét: különös helyzet, hogy tetszettek egymásnak, mindennap találkoztak, órákon át forgattak, de hosszú időn át nem beszélgettek. A TV2 sikerműsora 2026-ban tehát visszatér, ez pedig számos emléket ébresztett az egykori szereplőkben.

