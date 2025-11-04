Nagy bejelentést tett Király Viktor felesége! - A gyermekükről van szó

Király Viktor felesége, aki nemrég mélypontjukról vallott közösségi oldalán, most gyermekük kapcsán mesélt Instagramon. A sztárfeleség mesélt Kolen napi rutinjáról és sportolási lehetőségeiről. Az óvoda kérdése is felmerült, mivel követőit érdekelte, mi fog történni a gyerkőccel a közeljövőt illetően.

Király-Virág Anita és Király Viktor házassága a legnagyobb rendben van (Fotó: Mediaworks archív)

Király Viktoréknál nincs megállás a mindennapokban, mivel óvoda után sem marad el a programozás a családdal.

Mindig van valami történés nálunk, elmegyünk játszótérre vagy kis barátokkal programozunk vagy játszóházba megyünk, de pont a mai nap egy kis itthoni program volt

– írta közösségi oldalán Virág Anita.

Király Viktor felesége nagy bejelentést tett

Úgy néz ki, maradni fog még egy évet

– válaszolta egyik követőjének a sztáranyuka. A rajongó azt a kérdést tette fel, hogy: „Kolen jövőre megy iskolába?”. Ezek szerint az idei évvel együtt csupán két év múlva kezdi az általános iskolát Király Viktor gyereke.

Virág Anita ezzel az Instagram történettel jelentette be a nagy hírt (Fotó: Instagram)

Az tehát valószínű, hogy jövőre még óvodás lesz Kolen, viszont az anyuka elmondása szerint az alvással sosem volt probléma náluk.

Nem volt semmiféle negatívum az alvással kapcsolatban. Ő két éves kora óta csak akkor alszik, ha például nyaraláson extrán nagyon elfárad. Azóta nem igényli

– írta Instagram-történetében Király Viktor felesége.

Király Viktor felesége korábban mélypontjukról vallott

Hiszek abban, hogy minden úgy van, úgy alakul, ahogy annak lennie kell. Minden nehézség, minden emberi kapcsolat tanított, erősített és sodort oda, ahol most vagyok

– válaszolt korábban követője kérdésére Király-Virág Anita.

A sztárpár legmélyebb pontja két éve történt, amikor úgy tűnt, vége lesz házasságuknak. Király Viktor és felesége, Virág Anita hónapokig külön éltek, mivel az énekes alkoholproblémákkal küzdött. A híres előadó leküzdötte betegségét és visszatalált szerelméhez, aki nélkül nem biztos, hogy sikerült volna túlélnie. Idén nyáron viszont minden a helyére került és boldogabbak, mint valaha.