Tényleg veszélyes? Soha többé nem jelenik meg Stephen King egyik legfelkavaróbb könyve

A horror mestere, Stephen King olyan hátborzongató alkotásokkal ajándékozta meg a világot, mint például az Az, A ragyogás, Carrie, Tortúra, Állattemető vagy a Christine. Rengeteg embernek okozott álmatlan éjszakákat a feszültséggel teli műveivel, mégis van egy könyve, ami sokak szerint kifejezetten veszélyes lett – nem hiába tűnt el a boltok polcairól.

Stephen King / Fotó: AFP

1977-ben jelent meg Stephen King Rage (Düh) című regénye a Richard Bachman írói álnév alatt. A Magyarországon eddig kiadatlan könyv arról szól, hogy egy diák lelövi két tanárát, majd túszként tartja fogva az egész osztályát. Ez egy rendkívül érzékeny téma, főleg Amerikában, ahol sajnos rendszeres az iskolai lövöldözés.

Mitől veszélyes Stephen King könyve?

A Unilad írja, hogy egyesek szerint szerepet játszhatott Stephen King könyve pár valódi iskolai lövöldözésnél, ugyanis például 1997-ben Kentuckyban egy Michael Carneal nevű diák fegyveres támadást hajtott végre egy tanintézményben, és később megtalálták a szekrényében a Rage egyik példányát – azt nem tudni biztosan, hogy olvasta-e, de ezek után megkérték a kiadót, hogy ne forgalmazza az alkotást.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Rage inspirált pár iskolai lövöldözőt, akik ihletet merítettek a könyvből, de ezt nem igazán lehet bizonyítani – Stephen King is megszólalt a témával kapcsolatban.

Hogy úgy érzem-e, hogy a Rage provokálta Carnealt, vagy bármely másik, rosszul beállított fiatal embert, hogy fegyverhez nyúljon? Ez egy fontos kérdés... A válasz aggasztó, de muszáj szembe nézni vele: pár esetben igen. Valószínűleg igen. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ott volt a könyvem annak a srácnak a szekrényében, aki ezt csinálta. Hasonló történetek mindig létezni fognak, akármit is csinálunk. Bárki beszerezheti őket akár a pult alól is, és ez felvet egy kérdést. A lényeg, hogy nem akarok ennek a részese lenni. Amint megtudtam, hogy mi történt, cselekedtem és visszavontam a Rage-et, és nem megbánást, hanem megkönnyebbülést éreztem

– mondta Stephen King.

A Rage elvileg sosem fog már újra megjelenni.