Hihetetlen: Katalin hercegné ezen a területen is otthonosan mozog?

Katalin hercegné és családja nemrég költözött a tágasabb Forest Lodge-ba, a Windsor Great Park területén, ahol azt tervezik, hogy akkor is maradnak, amikor Vilmos herceg király lesz – közölte a People.

Katalin hercegné és családja beköltöztek új otthonukba Fotó: AFP

Katalin hercegné valószínűleg nagyon jól fogja kamatoztatni művészi érzékét és lakberendezési tapasztalatát saját, Vilmos herceggel közös családi otthonukban.

A házaspár és gyermekeik múlt hónapban költöztek be új otthonukba, a windsori Forest Lodge-ba. A költözés ugyan a tervezettnél korábban történt, mivel az építkezés fel tudta gyorsítani a munkát. Katalin azonban valószínűleg már jóval korábban elkezdte gyártani a terveket, ahogyan korábban is aktívan részt vett közös otthonaik berendezésében.

Az új otthon, a nyolc hálószobás Forest Lodge jóval nagyobb, mint az előző, így a hercegnének sokkal több lehetősége van arra, hogy megmutassa kortárs klasszikus stílusát — írta nemrég a MailOnline.

A walesi hercegné szeptemberben ellátogatott a Marina Mills nevű céghez, amelyen helyi kézművesekkel találkozott.

A családi vállalkozás korábban már a Buckingham-palotát és a Clarence House-t is ellátta kézzel nyomott textíliáival, így nem lenne meglepő, ha a hercegné mintákat is vitt volna magával a látogatásról.

Katalin hercegné lakberendezési érzékével csinosítgatja új otthonukat

A Forest Lodge egy hatalmas, antik ebédlőasztallal lesz berendezve, amely akár 24 személyt is le tud ültetni.

Mivel a család azt tervezi, hogy Vilmos trónra lépése után is ebben a házban élnek majd, az asztalnak várhatóan bőven lesz szerepe a jövőben, amikor mindkét oldalról vendégül látják a nagyobb családot vacsorákra és ünnepi alkalmakra.

Katalin hercegné lakberendezés iránti érzéke az évek során, különböző királyi rezidenciákban csiszolódott, és valószínűleg részben a St. Andrews Egyetemen szerzett művészettörténet diplomájának is köszönhető.

Lakberendezői tehetsége annyira lenyűgözte Harry herceget, hogy 2023-as memoárjában, a Spare-ben is írt róla.