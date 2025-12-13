Katalin hercegné és Vilmos alaposan kiverte a biztosítékot új szomszédaiknál

Katalin hercegné és Vilmos herceg alaposan kiverte a biztosítékot új szomszédaiknál – közölte a Mirror. Senki nem gondolta volna, hogy ilyen rövid időn belül "bajba sodorják" önmagukat és kivívják az ellenszenvet szomszédaik körében. Az eleinte pozitív fogadtatás ellenére a windsori helyiek most már nagyon sajnálják, hogy a királyi család melléjük költözött.

Katalin hercegné boldogan újítgatta fel új otthonukat

Fotó: i-Images / eyevine

Katalin hercegné és Vilmos nem gondolta, hogy ilyen hamar bajba kerülnek új szomszédaikkal

A windsori helyiek komoly visszhanggal reagáltak a walesi herceg és hercegné otthonával kapcsolatban. Az úgynevezett"acélgyűrű" biztonsági intézkedés váltotta ki a felháborodást.

Amikor Vilmos és Katalin beköltöztek álomotthonukba, valószínűleg nem gondolták, hogy gondjuk lesz a helyiekkel. Mély felháborodást váltottak ki a Forest Lodge-ba való költözésükkel.

A pár előrehozta a költözést múlt hónapra, így az ünnepek előtt be tudták rendezni új, örökotthonukat. A dolgozók pedig éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy a 16 millió font értékű kúria időben elkészüljön. Azonban néhány helyi lakos számára, akik évek óta élvezték a Windsor Great Park hatalmas területeit, az új otthon köré vont „acélgyűrű” azt az érzést kelti, mintha saját területükön váltak volna nemkívánatossá.

A szomszédban élők egy szeptemberi napon arra ébredtek, hogy többé nem férnek hozzá a közelben található, tölgyfákkal tarkított mezőhöz. Elmondásuk szerint mintegy 150 hektárnyi, korábban a nyilvánosság számára elérhető földet zártak le a pár és három gyermekük érdekében, akiknek a biztonsága elsődleges szempont.

A Belügyminisztérium emellett egy 2,3 mérföldes személyi kizárási zónát is elrendelt a nyolc hálószobás ingatlan körül, és úgy tudni, hogy bárkit, akit a védett területen tetten érnek, letartóztatnak.

Tina, aki a Forest Lodge túloldalán él, elmondta, hogy a hozzá hasonló helyi kutyasétáltatók teljesen letörtek az új tiltózóna miatt, amely a park Cranbourne Gate bejáratát is érinti.

Miután bejelentették, hogy Vilmos ide költözik, több emberrel is beszéltem és találgattunk a mezők és gyalogutak lezárásáról. Az általános vélemény az volt, hogy remélik, nem lesz így. Néhányan azonban belenyugvóbbak voltak, mert tévesen azt gondolták, hogy a királyi család tulajdonolja a parkot

– mondta.

A bejelentést azonban aggasztó jelek előzték meg.

Hónapokig tartó munkálatok zajlottak a Forest Lodge körül, hatalmas árkokat ástak, így egyértelmű volt, hogy komoly infrastruktúrát építenek ki. Új sövényt ültettek és új kerítést húztak fel a ház hátsó kertje mögött. Ezután új karámkerítés jelent meg a Cranbourne és a Rangers Gate közötti mezők körül. Az utat újraaszfaltozták. Végül megjelentek a kamerák is

– mesélte az elkeseredett Tina.