Így mondták el Katalin hercegné betegségét a gyerekeknek

Vilmos herceget a „hitetlenkedés állapota” kerítette hatalmába, mielőtt Katalin hercegnével együtt összehívták három gyermeküket, hogy elmondják nekik: „anya beteg, de rendbe fog jönni”, miután rákot diagnosztizáltak nála.

Katalin hercegné diagnózisát nem volt könnyű tálalni / Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné diagnózisát nem volt könnyű tálalni

Az akkor 10 éves György herceg, a 9 éves Sarolta hercegnő és a mindössze 5 éves Lajos herceg előtt kellett Katalin hercegnének és Vilmos hercegnek vallaniuk annak idején a walesi hercegné állapotáról.

Vilmos herceg azt mondta barátainak, hogy mikor hírt kapott felesége állapotáról, olyan volt, mintha elütötte volna egy busz.

Az egyik pillanatban az élet normális volt, a másikban pedig minden megváltozott

- idézi a Mirror.

A William and Catherine: The Intimate Inside Story eddig sosem látott betekintést nyújt a királyi család mindennapjaiba és azokba a napokba, amikor Vilmos megtudta, hogy felesége és édesapja is rákos megbetegedéssel küzd.

Vilmos herceg közeli barátja elmondta, hogy mennyire tehetetlennek érezte magát a herceg, mintha csak kihúzták volna a szőnyeget a lába alól. Russell Myers elárulta, hogy gyermekeit Vilmos azzal próbálta vigasztalni, hogy vacsorát főzött, találkozót szervezett a kis barátaikkal, hogy játszhassanak, amíg Katalin hercegné, nővére Pippa segítségével beszédet írt állapotáról, amellyel majd a néphez fordulhat.

Myers beszámolója új belelátást nyújt a királyi család életébe és felfedi, hogyan merült el a hercegné a természet adta gyógyulásba és hogyan kezdett ősi japán rituálékat tanulmányozni a kórházi kezelések mellett.

A hercegnéhez közelállók szerint a kezelés és egyéb nehézségek ellenére erősebbek lettek Vilmossal, mint valaha. „Arról beszélt, hogy most minden a helyére került, de ennél többről volt szó, egyszerre volt szívfájdalom, félelem és tehetetlenség. Mélyen megható volt nézni, ahogy mindezen keresztülmegy. Látni lehetett a szemében; azon, ahogyan viselkedett. De mindezek ellenére az iránta érzett odaadása soha nem ingott meg. Minden lépésnél mellette állt, és odaadásának mélysége örökké megmarad” - mondta Vilmosról Myers.