Vilmos herceg egyértelműen jelezte Harrynek: nincs visszaút

Vilmos herceg tettei öccse, Harry brit látogatása során sokat elárultak kapcsolatuk állapotáról. Bár a két herceg több száz kilométerre volt egymástól, egy királyi szakértő szerint kristálytiszta jeleket küldtek egymásnak.

Vilmos herceg kristálytiszta üzenetet küldött testvérének Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Nagy jelentőséggel bír Vilmos herceg távolságtartása

Harry nemrég több napot is az Egyesült Királyságban töltött a bíróságon, miközben Vilmos Skóciában járt egy hivatalos királyi ügyben Katalin hercegnével, majd Bristolban, ahol fenntarthatósági projektekkel és jövőbeli technológiákkal kapcsolatos megbízásokat vállalt.

Duncan Larcombe királyi szakértő szerint azonban mindez egy üzenetet hordoz magával, és az utazásokat gondosan megszervezhették, hogy a testvérpár ne legyen egy városban még véletlenül sem.

A bírósági ügyek köztudottan soha nem akkor kezdődnek, amikor ígérik, így ez nem volt kőbe vésett dátum erre a tárgyalásra

– magyarázta.

Viszont úgy tűnik, több mint véletlen egybeesés, hogy Vilmos elutazott az országból, így biztosítva, hogy sehol sincs Windsor közelében, vagy ott, ahol Harry lehetne. Nem ez volt az első alkalom, hogy elutazott a városból, amikor Harrynek bírósági meghallgatása volt.

A testvérek utoljára 2024 augusztusában voltak együtt egy szobában anyai nagybátyjuk, Lord Robert Fellowes temetésén, aki Diána hercegné idősebb nővérének, Jane-nek a férje volt. Úgy tudni, ezt megelőzően több hónapig nem beszéltek egymással.

Már nincs visszaút Harry herceg számára

Duncan, aki éveket töltött a testvérekről szóló tudósításokkal, azt mondja, nagy kár, hogy már nem tartják a kapcsolatot, és a gyermekkori rivalizálások ellenére egykor közel álltak egymáshoz.

Régen jól kijöttek egymással, egyszerűen nagyszerűek voltak együtt. Nem riválisoknak tűntek, hanem két testvérnek, akik sokat viccelődtek.

Sajnos Harry számos nyilvános támadása és árulása teljesen megtörte Vilmos és Katalin bizalmát.

Vilmos még mindig hihetetlenül dühös a testvérére. Harry tettei és szavai hatalmas, szinte helyrehozhatatlan károkat okoztak volna egy normális családban. Az a tény, hogy mindez a királyi családon belül történik, csak fokozza azt, hogy milyen rosszul viselkedett Harry Vilmos szemében.

A szakértő szerint a sussexi herceg számára már nincs visszaút, és úgy tűnik Vilmos egy cseppnyi együttérzést sem érez a testvére iránt. Azonban nem tudni még mit tartogat a jövő – írta a Mirror.