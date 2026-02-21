Erdélyi Mónika kifakadt: Ezt gondolja az 50-50 százalékos párkapcsolati költségmegosztásról

Az elmúlt napokban fellángolt a közösségi médiában az 50-50 százalékos párkapcsolati költségmegosztásról szóló vita, amelyhez most Erdélyi Mónika is markánsan hozzászólt. A műsorvezető nem finomkodott: Instagram-oldalán hosszú bejegyzésben fejtette ki, miért érzi úgy, hogy a „fele-fele” elv sokszor figyelmen kívül hagyja a nők láthatatlan terheit.

Erdélyi Mónika gondolatával rengeteg nő értett egyet (Fotó: Markovics Gábor)

Erdélyi Mónika posztja igazán elgondolkodtató lett

Az Erdélyi Mónika által megosztott képsorozat első mondata rögtön erős felütés volt:

Láthatatlan költségek, amiket csak azért fizetsz, mert nő vagy. Ha férfiként azt gondolod, hogy a költségek 50 százalékát a nőnek kell állnia, akkor nézd végig ezt a pár képet

– kezdte a műsorvezető. Erdélyi Mónika szerint sok férfi kizárólag a rezsire, az albérletre vagy a bevásárlásra gondol, amikor igazságos felezésről beszél, miközben számos, kifejezetten nőket érintő kiadásról megfeledkezik.

Ára van a szépségnek

Külön kitért egy fontos kérdésre is. „Szépségápolás: A nyomás, hogy fiatalosak maradjunk, egy nőnél sokkal erősebb, mint a férfiaknál. Fodrász, műköröm, manikűr, arcápolás, smink, szőrtelenítés, öregedésgátló kezelések” – sorolta Mónika. Úgy véli, ezek nem pusztán hiúsági kérdések, hanem társadalmi elvárások, amelyek komoly anyagi terhet rónak a nőkre.

A taxizás sem két forint, de sokszor életbevágó fontosságú

Az anyaság témáját sem kerülte meg. „Anyaság: Esetleges termékenységi kezelések, hormonális és testi változások, évekre kiesel a munkából, kisgyerekkel munkát találni.” Mónika szerint a gyermekvállalás nemcsak érzelmi, hanem pénzügyi és karrierbeli áldozatokkal is jár, amelyeket a felezős logika ritkán vesz számításba.

Mindezek mellett egyéb problémákat is megemlített: „Egészségügyi kiadások: fogamzásgátlók, egészségügyi termékek, hormonális kezelések” – sorolta. Majd így folytatta: „Biztonság: Éjszakai hazajutáshoz inkább taxi, mint tömegközlekedés. Lakás biztonságos környéken, ami drágább” – magyarázta a Mónika show egykori arca.

Talán ez észhez téríti a férfiakat

A bejegyzés végén így fogalmazott: „Mindez csak azért, mert nő vagy. Ha férfiként nézed ezt, jusson eszedbe legközelebb, amikor azt javaslod, hogy fele-fele arányban fizessétek a költségeket.” A műsorvezető üzenete nem a szembenállást, hanem a tudatosabb gondolkodást célozta: arra hívta fel a figyelmet, hogy a párkapcsolati egyensúly nem csupán a számlák matematikai megfelezéséről szól, hanem az eltérő élethelyzetek és terhek figyelembevételéről is. A vita ugyan megosztó, de Mónika szerint éppen az ilyen őszinte párbeszédek vihetnek közelebb az igazságosabb megoldásokhoz.