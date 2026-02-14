Erdélyi Mónika különleges üzenete Valentin-napon: „Boldog Valentin napot annak is, aki egyedül van”

Erdélyi Mónika szerelmes, hálás bejegyzés helyett ezúttal azokra is gondolt, akik magányosan töltik a szerelmesek napját. Az egykori tévés motiváló üzenettel köszöntötte a Valentin-napot.

Erdélyi Mónika igyekszik mindenkit motiválni Valentin-napon

Fotó: Markovics Gábor

Erdélyi Mónika szerint a Valentin-nap nem csak a szerelmeseké

A Valentin-napot sokféleképpen élhetjük meg, attól függően, épp kapcsolatban vagyunk-e, hogy az mióta tart, vagy hogy épp szingliként töltjük a szerelmesek napját. Sok esetben ez a nap nem csak, hogy a szerelemről kellene szólnia, hanem a szeretetről. Erre hívja fel a figyelmet Erdélyi Mónika az Instagram bejegyzésében.

Bejegyzésében mindenkit megszólít, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ezen a napon ne csak a szerelmes pillanatokkal törődjünk, hanem saját magunkkal is, szeressük önmagunkat is legalább annyira, mint másokat.

Szingliként az utcán andalgó szerelmeseket is fájó szívvel nézik azok, akikre még nem talált rá az igaz szerelem varázsa, ez ilyenkor Valentin-napon felerősödik, sokkal inkább érzik magukat magányosnak. Az egykori tévés kiemelte, hogy azok is értékesek ezen a napon is, akik egyedül vannak, ők is méltóak a szeretetre. S mint tudjuk, sokszor az egyedüllét nem jár kéz a kézben a magánnyal.

Boldog Valentin napot mindenkinek!️ Annak is, aki párban van, és ma hálás, hogy van kihez hazamenni. Boldog Valentin napot annak is, aki egyedül van, mert az ő szíve is ugyanúgy értékes, ugyanúgy szeretetre méltó. Boldog Valentin napot a fiataloknak, akik még csak tanulják, milyen szeretni és szeretve lenni és boldog Valentin napot azoknak is, akik már sok mindent megéltek, mert a szeretet nem korhoz kötött. Néha később érkezik, néha más formában, de mindig képes újra megmelengetni a szívünket. Ma ne csak a romantikára gondoljunk. Gondoljunk a családra, a barátokra, azokra, akik mellettünk álltak, amikor nehéz volt. Gondoljunk magunkra is, mert mi is megérdemeljük a szeretetet magunktól. Legyen ez a nap egy apró emlékeztető. Nem az számít, hogy áll-e melletted valaki, hanem hogy a szívedben van-e még hely a szeretetnek.

- írta a bejegyzésében.