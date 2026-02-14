Mit is ünneplünk pontosan Valentin-napon? És miért hívják sokan Bálint-napnak? Mutatjuk!

Ki volt az a Valentin és mi köze Szent Bálinthoz? Hogyan lett február 14-e a szerelmesek napja és mit ünneplünk egyáltalán Valentin-napon? Íme a válaszok!

Február 14-e a szerelmesek napja.

Az ókorban még egészen máshogy nézett ki a Valentin-nap

Az ókori Rómában február 14-e körül tartották a Lupercalia nevű vallási ünnepet. Az ünnep célja az volt, hogy kiengeszteljék a farkas alakú, rosszindulatú Lupercus istent. Ennek érdekében a papok szíjakkal ostorozták a fiatal nőket és férfiakat, hogy a verés tisztulást és termékenységet hozzon. Ezután a lányok Júnó, a házasság istennőjének templomába mentek, hogy szerelmi jóslatot kapjanak jövendőbelijük kiválasztásához, a férfiak pedig a még hajadon nők neveiből álló tombolán húztak maguknak partnert. Az így létrejövő párok egy ideig, vagy akár végleg egymással maradtak – olvasható a Wikipédián.

Később jött Valentin, aki tulajdonképpen Bálint

Szent Valentin egy római pap volt, aki a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentjévé vált. A pap a III. században élt keresztény hitben, amit az akkori uralkodó, II. Claudius császár nem nézett jó szemmel, ezért kivégeztette. Így vált Valentin mártírrá, később pedig a szerelmesek védőszentjévé. És, hogy hogyan lett Szent Valentinből Bálint? Egyszerű: a római papra magyarul Szent Bálintként hivatkozunk, egyszerűen azért mert így magyarosítottuk Valentin nevét. Sőt, a Valentin-nap, mint kifejezés csak a 90-es években szivárgott be Magyarországra az angolszász kultúra hatására.

De mi köze volt Valentinnek a szerelmesekhez?

Mivel II. Claudius császár úgy vélte, hogy a nőtlen férfiakból jobb katonák lesznek, mint a családosokból, ezért megtiltotta a nősülést. Valentin (magyarosítva Bálint atya) viszont titokban összeadta a szerelmeseket – még a katonákat is –, a friss házasokat pedig a saját kertjéből szedett virágokkal ajándékozta meg. Amikor császár rájött az árulásra, bebörtönözte a papot. A börtönben aztán Valentin a hite erejével visszaadta az egyik őr lányának látását. Ennek a lánynak pedig később egy üzenetet is küldött, mielőtt kivégezték. A levél aláírása az volt: „A Te Valentinod.” Ez a Valentin-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata.