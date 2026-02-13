Schobert Norbi megható Valentin-napi vallomása: „Ha lenne még 25 évünk, aláírnám”
Negyed évszázada randiztak először, ma pedig már háromgyermekes szülőkként, üzlettársakként és házastársakként erősítik egymást. Schobert Norbi és Rubint Réka Valentin-nap alkalmából megható sorokkal vallottak szerelmet egymásnak.
Schobert Norbi és Rubint Réka szövetsége
Kevés olyan ismert magyar házaspár van, akik ennyi idő után is nyíltan, büszkén beszélnek a kapcsolatukról. Schobert Norbi és Rubint Réka története 25 évvel ezelőtt indult, és azóta közösen építettek fel családot, vállalkozást és egy egész életet. Kapcsolatuk nemcsak a sikerekről szólt, hanem komoly próbatételekről is – épp ezek tették igazán erőssé a köteléküket.
A mai világban az emberek nem javítják a párkapcsolatot, hanem feladják. Én édesanyámtól azt láttam, hogy mindenáron össze kell tartani a családot. Édesapám fantasztikus ember volt, mindig a család volt neki az első, és ez az én férjemről is elmondható. Az évek alatt voltak magánéleti, egzisztenciális és egészségi mélypontok is. Akik nem értik, hogy miért maradtunk együtt, azok nem látják a valódi mélységeket, és azt, hogy mi ketten kötöttünk egy olyan szövetséget, amit a nehézségek kovácsoltak ennyire erőssé
– mondta korábban Rubint Réka az Értékkör podcastben.
Réka azt is elárulta korábban, hogy tudatosan ápolják a kapcsolatukat: ötévente megújítják a házassági fogadalmukat. Számukra ez nem csupán jelképes gesztus, hanem megerősítés, és egy újabb pecsét a közös életükön.
Romantikus üzenetek Valentin-napon
A házasság hete és Valentin-nap alkalmából most ismét nyilvánosan üzentek egymásnak. Norbi hosszú, érzelmes bejegyzésben vallott szerelmet feleségének.
Elviszem Rékát hétvégén Tokajba és hálát adok Istennek azért, hogy 25 éve először randiztunk. Ha valaki adna egy papírt, hogy van még együtt 25 közös évünk, aláírnám. Lemondanék mindenről és együtt, egészségben, szerelemben újra felépíteném. Imádlak Kicsim! Péntek, szombat, vasárnap Tokaj! Vasárnap este megyünk szurkolni Nagyfiamnak a Nagy Duett-be, hétfőn este Székesfehérváron újra közös roadshow-t kezdünk, mint 25 éve
Rubint Réka sem maradt adós a vallomással, közös képekkel és egy egyszerű, de megható üzenettel hódolt szerelmüknek.
A házasság hetén egy kis nosztalgia. Egy 25 éve tartó szövetség, számtalan gyönyörű pillanata. Szeretlek! a végtelenbe és tovább
– írta. A bejegyzésekből egyértelmű, hogy számukra a Valentin-nap nem csupán egy dátum a naptárban, hanem egy újabb alkalom arra, hogy emlékeztessék egymást, és a világot arra, mennyit jelent nekik a közösen felépített élet.
