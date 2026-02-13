Schobert Norbi megható Valentin-napi vallomása: „Ha lenne még 25 évünk, aláírnám”

Negyed évszázada randiztak először, ma pedig már háromgyermekes szülőkként, üzlettársakként és házastársakként erősítik egymást. Schobert Norbi és Rubint Réka Valentin-nap alkalmából megható sorokkal vallottak szerelmet egymásnak.

Schobert Norbi és Rubint Réka 25 éve vannak együtt, megható sorokkal vallottak szerelmet (Fotó: facebook)

Schobert Norbi és Rubint Réka szövetsége

Kevés olyan ismert magyar házaspár van, akik ennyi idő után is nyíltan, büszkén beszélnek a kapcsolatukról. Schobert Norbi és Rubint Réka története 25 évvel ezelőtt indult, és azóta közösen építettek fel családot, vállalkozást és egy egész életet. Kapcsolatuk nemcsak a sikerekről szólt, hanem komoly próbatételekről is – épp ezek tették igazán erőssé a köteléküket.

A mai világban az emberek nem javítják a párkapcsolatot, hanem feladják. Én édesanyámtól azt láttam, hogy mindenáron össze kell tartani a családot. Édesapám fantasztikus ember volt, mindig a család volt neki az első, és ez az én férjemről is elmondható. Az évek alatt voltak magánéleti, egzisztenciális és egészségi mélypontok is. Akik nem értik, hogy miért maradtunk együtt, azok nem látják a valódi mélységeket, és azt, hogy mi ketten kötöttünk egy olyan szövetséget, amit a nehézségek kovácsoltak ennyire erőssé

– mondta korábban Rubint Réka az Értékkör podcastben.

Rubint Réka azt tanulta a szüleitől, hogy a kapcsolat fenntartásáért küzdeni kell, nem szabad sosem feladni (Fotó: Szabolcs László)

Réka azt is elárulta korábban, hogy tudatosan ápolják a kapcsolatukat: ötévente megújítják a házassági fogadalmukat. Számukra ez nem csupán jelképes gesztus, hanem megerősítés, és egy újabb pecsét a közös életükön.

Romantikus üzenetek Valentin-napon

A házasság hete és Valentin-nap alkalmából most ismét nyilvánosan üzentek egymásnak. Norbi hosszú, érzelmes bejegyzésben vallott szerelmet feleségének.