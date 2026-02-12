Rubint Réka megható vallomása: mai napig nem tudja elengedni édesapját

Egy rangos állami elismerés sokak számára elsősorban szakmai siker, Rubint Réka számára azonban sokkal többet jelentett ennél. A Magyar Ezüst Érdemkereszt átvétele nemcsak az elmúlt évtizedek munkáját igazolta vissza, hanem mély érzelmeket is felszínre hozott benne. A kitüntetés kapcsán elsősorban nem önmagára gondolt, hanem azokra, akik végigkísérték az útján: a szüleire, különösen az édesapjára, akivel rendkívül szoros kapcsolat fűzte össze.

Rubint Réka mai napig nem biztos benne, hogy el tudta-e engedni édesapját (Fotó: Archív)

Rubint Réka rengeteg jelet kap

Schobert Norbi felesége, Rubint Réka őszintén beszélt arról, hogy a szülei elvesztése után sem szakadt meg köztük a kapcsolat. Úgy érzi, ma is kap tőlük jeleket, főként az édesapjától, aki vadászként nagyon közel állt a természethez.

Biztos nagyon büszke, anyukámmal együtt. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek már velünk. Rengeteg jelet kapok tőlük. Múltkor, amikor mentem haza, láttam egy őzikét, a másik oldalon egy rókát. Apukám vadász volt, mindig a vadakon keresztül üzen. Nagyon sok jelet, megerősítést kapok tőle, úgyhogy biztos, hogy itt van

– mondta az Értékkör podcastben.

Számára ezek a pillanatok megnyugvást jelentenek. Úgy érzi, ilyenkor visszakap valamit abból az erőből, amit gyerekkorában kapott. Ezek a jelek segítenek neki abban is, hogy ne veszítse el a hitét, még a legnehezebb időszakokban sem. Ugyanakkor azt sem titkolta, hogy az elengedés máig fájdalmas számára.

„Nagyon jó lenne, ha itt lenne, de tudom, hogy egy léleknek is az a jó, ha el tud menni. Nagy harc volt, hogy apukámat el tudjam engedni. Mai napig nem tudom, hogy sikerült-e” – vallotta.

Rubint Réka édesapja nagyon hiányzik a fitneszedzőnek, de a mai napig hisz benne, hogy kap tőle jeleket (Fotó: Bors)

Réka pályájának kezdetén az édesapja volt az egyik legfontosabb támasza. Mindig figyelt rá, támogatta, és biztonságot adott neki akkor is, amikor még bizonytalan volt a jövője.

Emlékszem, amikor az első aerobik órákra mentem, apukám mindig eljött értem, hogy este ne egyedül menjek haza. Akkor kérdezte, hogy jó-e nekem, ha ezt csinálom, én pedig nagyon helyeseltem. Biztatott, hogy akkor vágjak bele

– idézte fel. Ez a törődés és odafigyelés máig elkíséri. Úgy érzi, ezek az élmények alapozták meg azt a kitartást és belső erőt, amelyre később is támaszkodhatott.