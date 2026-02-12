Rubint Réka megható vallomása: mai napig nem tudja elengedni édesapját
Megrendítő vallomást tett az édesapja elvesztéséről és a hozzá fűződő különleges kapcsolatáról a fitneszedző. Rubint Réka elárulta, hogy a mai napig érzi apukája jelenlétét, és a természet jelein keresztül kap tőle megerősítéseket.
Egy rangos állami elismerés sokak számára elsősorban szakmai siker, Rubint Réka számára azonban sokkal többet jelentett ennél. A Magyar Ezüst Érdemkereszt átvétele nemcsak az elmúlt évtizedek munkáját igazolta vissza, hanem mély érzelmeket is felszínre hozott benne. A kitüntetés kapcsán elsősorban nem önmagára gondolt, hanem azokra, akik végigkísérték az útján: a szüleire, különösen az édesapjára, akivel rendkívül szoros kapcsolat fűzte össze.
Rubint Réka rengeteg jelet kap
Schobert Norbi felesége, Rubint Réka őszintén beszélt arról, hogy a szülei elvesztése után sem szakadt meg köztük a kapcsolat. Úgy érzi, ma is kap tőlük jeleket, főként az édesapjától, aki vadászként nagyon közel állt a természethez.
Biztos nagyon büszke, anyukámmal együtt. Nagyon sajnálom, hogy nincsenek már velünk. Rengeteg jelet kapok tőlük. Múltkor, amikor mentem haza, láttam egy őzikét, a másik oldalon egy rókát. Apukám vadász volt, mindig a vadakon keresztül üzen. Nagyon sok jelet, megerősítést kapok tőle, úgyhogy biztos, hogy itt van
– mondta az Értékkör podcastben.
Számára ezek a pillanatok megnyugvást jelentenek. Úgy érzi, ilyenkor visszakap valamit abból az erőből, amit gyerekkorában kapott. Ezek a jelek segítenek neki abban is, hogy ne veszítse el a hitét, még a legnehezebb időszakokban sem. Ugyanakkor azt sem titkolta, hogy az elengedés máig fájdalmas számára.
„Nagyon jó lenne, ha itt lenne, de tudom, hogy egy léleknek is az a jó, ha el tud menni. Nagy harc volt, hogy apukámat el tudjam engedni. Mai napig nem tudom, hogy sikerült-e” – vallotta.
Réka pályájának kezdetén az édesapja volt az egyik legfontosabb támasza. Mindig figyelt rá, támogatta, és biztonságot adott neki akkor is, amikor még bizonytalan volt a jövője.
Emlékszem, amikor az első aerobik órákra mentem, apukám mindig eljött értem, hogy este ne egyedül menjek haza. Akkor kérdezte, hogy jó-e nekem, ha ezt csinálom, én pedig nagyon helyeseltem. Biztatott, hogy akkor vágjak bele
– idézte fel. Ez a törődés és odafigyelés máig elkíséri. Úgy érzi, ezek az élmények alapozták meg azt a kitartást és belső erőt, amelyre később is támaszkodhatott.
Bár édesanyja hiánya is mély sebet hagyott benne, az édesapjához fűződő kapcsolata különösen meghatározó maradt.
Rettenetesen hiányzik anyukám is, de apukámmal volt nagyon szoros a kapcsolatom. Biztosan nagyon büszkék rám
– mondta meghatottan. Rubint Réka fitneszedző számára a most kapott kitüntetés így nemcsak szakmai mérföldkő, hanem egyfajta lelki visszaigazolás is: annak bizonyítéka, hogy mindaz, amit a szüleitől kapott, ma is él benne, és tovább vezeti az útján.
