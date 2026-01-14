RETRO RÁDIÓ

Rubint Rékát letaglózta, amit Srí Lankán átélt – erre senki sem számított

A fitneszedző nem mindennapi helyen táboroztatott. Rubint Réka és csapata ezúttal Srí Lankát látogatta meg, ahol nemcsak az edzések, hanem a spiritualitás és a természet is főszerepet kapott. Réka lelkesen mesélt lapunknak az útról, ami minden várakozását felülmúlta.

Szerző: P. G.
Létrehozva: 2026.01.14. 20:20
Srí Lanka bakancslista Rubint Réka

Rubint Réka férje, Schobert Norbi táraságában, az alakreform tábora kapcsán látogatta meg Srí Lanka szigetét. Lapunknak részletesen beszámolt az ott szerzet élményeiről. 

Rubint Rékaának nem mindennapi élményben volt része a Srí Lankai nyaralásuk során.
Rubint Réka és Schobert Norbi már több alkalommalommal utazott el tábort tartani, a mozogni vágyóknak (Fotó: Mediaworks Archív)

Rubint Rékának életre szóló utazásban volt része  

Rubint Rékának lehetősége nyílt egy csapat teknőssel megismerkedni a szállásuktól pár percre lévő parton. „Fantasztikus élmény volt. Én eddig teknősökkel csak vagy állatkertben vagy rezervátumban találkoztam, és ott is inkább a szárazföldi teknősökkel” – kezdet a beszámolóját. Ami azonban Srí Lankán várta őket, arra egyáltalán nem számított

Az volt a döbbenetes, hogy a szállásunktól négy-öt perc sétára az óceánban hemzsegek. Olyan hatalmas teknősök voltak, hogy az ember csak nézett, de nem hitt a szemének

 – folytatta a beszámolót Rubint Réka fitneszedző, aki elmesélte, hogy a találkozás egészen testközeli volt. „Volt már olyan, hogy búvárkodtunk, és ott szembe jött velünk egy-egy teknős, de az is elúszott. Itt viszont konkrétan hozzáértek a lábunkhoz, a kezünkhöz. Egyáltalán nem féltek az emberektől” – mesélte Réka, aki szerint még arra is figyelniük kellett, hogy nehogy rálépjenek az állatokra. A helyiektől azt is megtudták, hogy a teknősök már teljesen hozzászoktak az emberekhez. Ez az élmény Réka számára igazi bakancslistás pillanat volt.

Mindig az álmaim közé tartozott, hogy egyszer ilyen élményben legyen részem. Amikor látod a kis teknősöket a videókon, ahogy elindulnak a víz felé... és most ez valóra vált. Nagyon szép pillanat volt

 – mondta meghatódva a Metropolnak.  

Rubint Réka és Férje már évek óta foglalkoznak edzéstervek írásával is.
Rubint Réka és Schobert Norbi az ország ikonikus fitneszedző párosa (Fotó: Markovics Gábor)

Rubint Réka Srí Lankán találta meg azt, amit keresett  

Rubint Rékáék a tíznapos körutazás végén négy napot töltöttek egy helyen, ami már a pihenésről és a lelki feltöltődésről szólt. „Már nem mentünk sehova, csak edzettünk, pihentünk, és élveztük, hogy pár perc sétára ott volt az óceán és ezek a csodálatos állatok” – mesélte Réka, akiben spirituális oldalról is mély nyomot hagyott a Srí Lankai utazás. „Tudtam, hogy itt is jelen van a spiritualitás, de élőben látni a templomokat, a Buddha-szobrokat... hihetetlen hatással volt ránk–folytatta a beszámolót lapunknak.

Az egyik fő üzenet az volt, hogy egyetlen állandó dolog van az életben és az a változás, ne keresd mindig az okokat. Ha befelé figyelsz, megérkeznek a válaszok

 – fejtette ki Réka, a beszélgetésünk végéhez érve.

 

