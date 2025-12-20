RETRO RÁDIÓ

Pakolgatás közben talált rá: különleges képeket mutatott Rubint Réka

Megható, nosztalgikus emléket osztott meg a népszerű fitneszedző. Rubint Réka házasságuk pillanatait osztotta meg követőivel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 12:00
Rubint Réka megható sorokkal osztotta meg a több mint húsz évvel ezelőtti házasságuk pillanatait férjével, Schóbert Norbival. A fitneszedző páros a mai napig boldog párkapcsolatban él, ami sokak számára hihetetlen és követendő példa.

Rubint Réka több mint 20 éves emléket osztott meg
Házasságuk kötésének pillanatait osztotta meg a népszerű fitneszedző. Rubint Réka és Schóbert Norbi szerelme még mindig töretlen. A pár büszkén osztja meg követőikkel, mennyire boldogok és most Réka nosztalgikus pillanatainak is részesei lehettek. 

Rubint Réka új bejegyzése sokakat megríkatott

Pakolgatás közben mit találtam

– írta Réka a bejegyzéshez, majd odaírta a bűvös dátumot is: 2001. szeptember 5. Az esküvői képek magukért beszélnek, árad róluk a boldogság és meghittség. Rubint Réka egy olyan mondattal toldotta meg a bejegyzést, amit sokan átérezhetnek, amikor régi fényképeket nézegetnek:

Mennyi minden történt azóta

Rubint Réka bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni.

Ennyi éve volt már és szinte semmit sem változtál! Még rengeteg évet Nektek együtt

– írta kommentben egy rajongó.

A boldogság sugárzik rólatok

– tette hozzá egy másik.

Rubint Réka nemrég közzétett videójában válaszolt arra a kérdésre is, hogy a karrier vagy a család fontosabb számára. Elmondta, hogy ő együtt csinálta mindkettőt és noha nagyon megterhelő volt, élvezte minden pillanatát.

 

