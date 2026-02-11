Valentin-napon kiderül, hogy mikor érkezik a tavasz – a verebek elárulják

Február 14-e nemcsak a szerelmesek ünnepe, hanem az időjárás szempontjából is izgalmas fordulópont lehet. Valentin - vagy, ahogy a magyar hagyomány tartja -, Bálint-napon már kiderülhet, hogy mikor köszönt be a tavasz.

Hamarosan érkezik a tavasz Fotó: Pexels

Hamarosan érkezik a tavasz

A friss, kéthetes előrejelzések szerint a tél lassan enged a szorításából, és egyre több jel utal az enyhülésre. A következő napokban fokozatos melegedés indulhat, a nappali csúcshőmérsékletek egyre gyakrabban alakulhatnak 8–12 fok körül. A kemény, egész napos fagyok ritkulnak, azonban az idő továbbra is változékony marad, de a napsütéses órák száma növekedhet. A vastag télikabát még nem kerül a szekrény mélyére, de a tavasz már egyre közelebbinek tűnik.

Jön a tavasz, ha házasodnak a verebek

A népi időjóslás kiemelt jelentőséget tulajdonít Bálint napjának. A hagyomány szerint, ha ilyenkor „házasodnak a verebek”, vagyis élénkebben mozognak, párba állnak és hangosabban csivitelnek, az biztos jele annak, hogy a tavasz már készülődik. Régen úgy tartották: ha a madarak szerelmesek Bálintkor, a meleg idő bármikor megérkezhet.

A verebek megjósolhatják a tavasz érkezését Fotó: Pexels

Megviseli a szervezetet a közelgő melegfront

Az átmeneti időszak azonban nemcsak a természetet, hanem az emberi szervezetet is próbára teheti. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint a hőmérsékleti ingadozások és frontváltások fokozhatják a fejfájást, a fáradékonyságot, valamint az alvászavarokat, különösen a frontérzékenyek és a szív- és érrendszeri betegek körében. A közelgő melegfront is súlyos következményekkel járhat.

Szervezetszerte belobbanhatnak a gyulladásos folyamatok, gondolhatunk itt például a frissenműtöttek állapotának a romlására. Gyakoribb a szívelégtelenség, sztrókok, az infarktusok megjelenése

– mondta a meteogyógyász.

Sokan már most érzik a kora tavasz kettősségét; hol energikusabbak, hol kimerültebbek. Ilyenkor fontos a megfelelő folyadékbevitel, a vitaminpótlás és a friss levegőn töltött idő.

Ha az előrejelzések és a népi bölcsességek egyszerre igaznak bizonyulnak, Valentin-nap idén nemcsak a szerelemről, hanem a közelgő tavasz ígéretéről is szólhat.