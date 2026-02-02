RETRO RÁDIÓ

Most dől el, hogy meddig tart még a tél: a medve jósolja meg, hogy mi vár ránk

A népi hiedelem szerint február 2-án a medve árulja el, hogy meddig kell még fagyoskodnunk. Mutatjuk, hogy ezen a napon számíthatunk-e napsütésre, illetve a meteogyógyász is beszél nekünk a nehézségekről.

Létrehozva: 2026.02.02. 16:30
Most dől el, hogy meddig kell még kibírnunk a téli hideget és a vele járó panaszokat. A magyar népi hiedelem szerint február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a medve kijön a barlangjából, hogy megjósolja a tél végét. Pintér Ferenc meteogyógyász elárulja, mire számíthatunk a következő napokban.

tél
Most kiderül, hogy meddig tart még a tél Fotó: Képünk illusztráció/Pixabay/Pexels

A medve megjósolja, hogy meddig tart a tél

A népi hiedelem szerint a jóslat lényege, hogy, amennyiben süt a nap és a medve meglátja az árnyékát és megijed tőle visszabújik a barlangjába, ez azt jelenti, hogy még 40 napig tarthat a hideg. Amennyiben a medve borús időben jön ki a barlangjából, akkor hamarosan beköszönt a tavasz. 

„Bizony, ha hétfőn kijön a barlangjából a medve, akkor az ország nagy részén nem bújik vissza, mert kevés helyen lesz napsütés, így nem látja meg az árnyékát” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A délnyugati részen ugyan lehet pár órás napsütés; azonban a legnagyobb területen ez a kellemetlen, borult, sokfelé még hószállingózós, havazásos, esős, több helyen erős széllökésekkel kísért, fényszegény időjárás lesz a jellemző. Sok helyen még a fagypontot sem éri el a hőmérséklet

 – tette hozzá a meteogyógyász. Ha hiszünk a népi jóslatoknak, akkor bizony van egy jó hírünk: a tél már nem fog sokáig tartani és hamarosan itt a jó idő, a tavasz. 

A szervezetünk még sokáig szenvedhet a hideg miatt 

A klinika mérései szerint ugyanakkor még folytatódnak a kellemetlen meteogyógyászati panaszokkal járó, megterhelő napok.

A nyirkos, hideg idő, a szennyezett levegő következményeként továbbra is erősen fönnmaradnak a keringési és légzőszervi problémákkal élők komoly panaszai. A görcsös folyamatok is jellemzőek maradnak; a fejfájás, emésztési problémák fokozott jelentkezésére is számíthatunk. A fényszegény idő miatt sokkal fáradékonyabbak vagyunk, ehhez hozzájárul a téli depresszió is. Figyelmetlenebbek, motiválatlanabbak vagyunk. Sokan szédülnek ebben az időben. Összességében tehát mentális módon is kedvezőtlen ez a helyzet, de sajnos hozzájárul az immunrendszerünk fokozott gyengüléséhez is

– fogalmazott dr. Pintér Ferenc.

Vajon mire készülhetünk az időjárást nézve az elkövetkező néhány napban? Nos, a koponyeg.hu prognózisa szerint szerdától valóban elindul a felmelegedés, napközben a csúcshőmérséklet már elérheti a 6 fokot és megszűnnek az éjszakai fagyok. Azt ezt követő 7-8 napban éjszakánként 2–3 fokra, míg napközben 6–7 fokra számíthatunk, így könnyen lehet, hogy valóban közeleg már a tavasz.

 

